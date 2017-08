Gamescom 2017: Anno 1800 von Ubisoft angekündigt

Ubisoft kündigt auf der gamescom 2017 mit Anno 1800 den neuesten Teil der beliebten Aufbausimulationreihe an.

Ubisoft kündigte heute während der gamescom die Entwicklung von ANNO 1800 an. Der neueste Teil der berühmten Aufbausimulationsreihe führt die Spieler ins 19. Jahrhundert. Entwickelt vom Ubisoft Blue Byte Studio in Mainz, erleben die Spieler in ANNO 1800 den Beginn des industriellen Zeitalters, einer Zeit der Industrialisierung, Diplomatie und Entdeckungen. Spieler werden reichlich Möglichkeiten haben, ihre Fertigkeiten als Herrscher auf die Probe zu stellen, während sie große Metropolen errichten, effiziente Logistik-Netzwerke planen, neue Länder erkunden und besiedeln und ihre Gegner über Diplomatie, Handel oder Krieg beherrschen.

ANNO 1800 kombiniert das Beste, was die Aufbausimulationsreihe zu bieten hat: Ein umfangreiches Städtebau-Erlebnis, inklusive einer storybasierten Kampagne, einen höchst anpassbaren Sandbox-Modus und die klassischen Anno-Mehrspieler-Erlebnisse. Der Release von ANNO 1800 ist für den Winter 2018 für Windows PC geplant.