Gamescom 2017: Assassin’s Creed Origins- neue Videos veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte neue Videos zu Assassin’s Creed Origins, dem neuesten Ableger der weltbekannten Marke.

Während der letzten vier Jahre hat das Team von Ubisoft Montreal*, das auch für Assassin’s Creed IV Black Flag verantwortlich war, an einem Neubeginn der Assassin’s Creed-Marke gearbeitet. Assassin’s Creed Origins spielt im alten Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte, zu einer Zeit, die über das Schicksal von Zivilisationen entscheiden wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und – eingravi ert als lange verschollene Hieroglyphen – die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft.

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox One Produktfamilie von Microsoft inklusive Xbox One, Xbox One S sowie für Xbox One X, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für das PlayStation 4 Pro-Computer-Entertainment-System, für PlayStation 4 und Windows PC.