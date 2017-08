Gamescom 2017 – Die Highlights

Die Gamescom 2017 hatte alles mögliche zu präsentieren. Abseits der Spiele Highlights gab es aber noch weitere.

Eröffnungsrede

Pünktlich zum Wahlkampf hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Gamescom dieses Jahr eröffnet. Dabei würdigte sie die besondere Bedeutung digitaler Spiele der Games-Branche. Danach kam es unter anderem zu Gesprächen mit Yves Guillemot, CEO von Ubisoft sowie die Geschäftsführer von Ubisoft Deutschland und Blue Byte. Dabei ging es um den Games-Standort Deutschland und ein geplantes Blue-Byte-Studio in Berlin.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel: „Computer- und Videospiele sind als

Kulturgut, als Innovationsmotor und als Wirtschaftsfaktor von allergrößter

Bedeutung und deshalb bin ich heute auch sehr gerne nach Köln gekommen, um

dieser sich entwickelnden Branche meine Referenz zu erweisen.“

Devcom Premiere erfolgreich

Mit über 3000 Besuchern hat die Devcom, das Game-Developer-Event der Gamescom, eine starke Premiere gefeiert. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist damit gleich bestätigt worden.

Felix Falk, Geschäftsführer des BIU: „Die erste Auflage der devcom war ein

großer Erfolg! Mit dem innovativen und flexiblen Ansatz konnten wir viele

Games-Entwickler von der devcom überzeugen und die gamescom sehr sinnvoll

ergänzen. Den gelungenen Auftakt wollen wir nutzen, um die devcom 2018 mit Hilfe

des Feedbacks aus diesem Jahr noch besser zu machen.“

Gamescom Congress – Besucherrekord

Die Gamescom Congress ist die wichtigste Konferenz in Europa über die Potenziale von Computerspielen. Dabei gab ich nie so viele Besucher wie dieses Jahr: 960 Fachbesucher und 174 Pressevertreter wollten sich das Event nicht entgehen lassen.

Wer eine Aufzeichnung davon sehen möchte, kann sich hier diese ansehen.

„Der gamescom congress ist eine zentrale Säule der gamescom und hat sich

binnen weniger Jahre zu den ersten Adressen in Europas Event-Kalender für

digitale Spiele entwickelt. Wir freuen uns besonders darüber, dass der gamescom

congress Gäste aus allen Bereichen der Digitalwirtschaft begeistert“, so

Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse, über den Erfolg des

gamescom congress 2017.

Gamescom Award 2017: And the winners are!

Star des Abends: Super Mario Odyssey gewinnt den best of gamescom award sowie

Preise in drei Jury-Kategorien und den Publikumspreis

Die Gewinner des gamescom awards 2017 im Überblick

A.Category group: Best of gamescom

Best of gamescom award

• Super Mario Odyssey, Nintendo

B. category group: gamescom global awards

gamescom award for best add-on/DLC

• Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts

gamescom award for best booth

• Electronic Arts gamescom Booth 2017, Electronic Arts

C. Category group: Platform

Best Console Game Sony PlayStation 4

• Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Best Console Game Microsoft Xbox One

• Mittelerde: Schatten des Krieges, Warner Bros.

Best Console Game Nintendo Switch

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best PC Game

• Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

Best Mobile Game

• Metroid: Samus Returns, Nintendo

D. Category group: Genre

Best Role Playing Game

• Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Best Racing Game

• Forza Motorsport 7, Microsoft

Best Action Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Simulation Game

• Project CARS 2 , Bandai Namco

Best Sports Game

• PES 2018, Konami

Best Family Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Strategy Game

• Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Best Puzzle / Skill Game

• God’s Trigger, Techland

Best Social / Online Game

• Destiny 2, Activision Blizzard

Best Casual Game

• Hidden Agenda, Sony

Best Multiplayer Game

• Destiny 2, Activision Blizzard

Best Virtual Reality Game

• Fallout 4 VR, ZeniMax

Best Hardware

• Xbox One X, Microsoft

E. Category group: Consumer award

gamescom “Most Wanted” Consumer award

• Super Mario Odyssey, Nintendo

F. Category group: Indie award

gamescom Indie award

• Double Kick Heroes, Headbang Club