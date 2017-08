Gamescom 2017: Informationen zu „The Crew 2“

Ubisoft kündigte The Crew 2, den neuesten Ableger der Open-World-Rennspielmarke an.

In The Crew 2 werden die Rennfahrer Amerika erkunden und den Wettstreit um den Titel des Champions von Motornation antreten. Mit einer großen Sammlung an exotischen Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen werden sie die Motorsport-Szene auf dem Land, auf dem Wasser und in der Luft dominieren. Die Spieler werden Herausforderungen und Inspiration über die vier Motorsport-Familien finden: Street-Racing, Off-Road, Pro-Racing und Freestyle. Zudem erhalten sie eine große Anzahl an Optionen in der weitreichenden Auswahl an Fahrzeugtypen.

Zum allerersten Mal bietet The Crew 2 das Fast-Fav-Feature, welches es den Spielern erlaubt, auf Knopfdruck nahtlos zwischen ihrem favorisierten Boden-, Wasser- und Luftfahrzeugen zu wechseln. Spieler können mit Vollgas von der Golden Gate Bridge rasen und auf der Stelle zu einem Rennboot wechseln, sobald sie die Bucht erreichen. Erwischen sie eine große Welle, können sie direkt in den Pilotensitz eines Kunstflugzeugs springen und in den Sonnenuntergang fliegen. Spieler erhalten die vollständige Freiheit, die bekannten Landschaften der großen offenen Spielwelt von The Crew 2 auf jede beliebige Weise zu erkunden.

Vorbestellungsangebote:

Spieler, die The Crew 2 vorbestellen, erhalten einen Vorabzugang zum „The Legendary Motor“-Paket, welches folgende Inhalte bereithält:

2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car und

2017er HARLEY-DAVIDSON® IRON 883™ 2017

Spieler können die The Crew 2 Deluxe Edition mit folgenden Inhalten vorbestellen:

„The Legendary Motor“-Paket und

„The Motorsport Deluxe“-Paket, einschließlich 2017er FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK, 2008er ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION, PILATUS PC-21 Kunstflugzeug Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits, um den Avatar der Spieler zu gestalten



The Crew 2 erscheint am 16. März 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.