Gamescom 2017: Nintendo enthüllt Neues zu ARMS, Splatoon 2 und mehr

Nintendo enthüllt auf der diesjährigen Gamescom in Köln, Neues zu ARMS, Splatoon 2 und mehr.

In Köln läuft gerade die gamescom, die weltweit größte Videospielmesse. Am Nintendo-Stand in Halle 9.1 haben alle Spiele-Fans Gelegenheit, tief in die neuesten und beliebtesten Nintendo-Titel einzutauchen. Alle spielbaren Titel findet ihr hier auf einen Blick:

Nintendo Switch

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

ARMS

Fire Emblem Warriors

Pokkén Tournament DX

The Elder Scrolls V: Skyrim

Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft)

EA SPORTS™ FIFA 18 (Electronic Arts)

LEGO Worlds (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Sonic Mania (SEGA Europe)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (FDG Entertainment / Game Atelier)

Yoku’s Island Express (Team17 / Villa Gorilla)

AWAY: Journey to the Unexpected (Playdius)

Nine Parchments (Frozenbyte)

SteamWorld Dig 2 (Image & Form Games)

Flipping Death (Zoink Games)

Unbox: Newbie’s Adventure (Merge Games / Prospect Games)

Battle Chasers Nightwar (THQ Nordic / Airship Syndicate)

Nintendo 2DS & 3DS

Metroid: Samus Returns

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Monster Hunter Stories

Story of Seasons: Trio of Towns

Neues für Nintendo Switch

Dank einer Videobotschaft aus dem Squid Research Lab wurden neue, kostenlose Inhalte bekannt, die den Splatoon 2-Spielern demnächst zur Verfügung stehen. Ab diesen Samstag könnt ihr Revier- und Rangkämpfe auf der neuen Manta Maria-Karte austragen. Und ab Samstag, dem 2. September, dürfen die Fans mit einer neuen Spezialwaffe um sich ballern- mit dem Blubberwerfer, welcher fürs erste in Kombination mit dem Focus-Profi-Kleckser erhältlich ist.

Die Freunde des Kampfspektakels ARMS wiederum dürfen mit dem nächsten Gratis-Update bald eine neue Boxerin in die Arme schließen: die Straßenkämpferin Lola Pop. Als weitgereiste Clownin, mit einer Persönlichkeit die so schillernd ist wie ihre Kleidung, verfügt Lola über eine erstaunliche Spezialeigenschaft – Sie kann ihren Körper wie einen Ballon aufblasen. Dadurch ist sie besonders stark im Nehmen. Dazu kommen drei neue ARMS und eine neue Szenerie. Alle Boxfreunde, die noch nicht genügend Erfahrung mit den witzigen Kämpfen in ARMS gesammelt haben, können dies am Wochenende nachholen: beim kostenlosen ARMS Global Testpunch (Freitag um 17.00 Uhr bis Sonntag um 22.00 Uhr).

Alle Fans von Kampfsport-Spielen, die eine Nintendo Switch besitzen, können sich bereits auf eine Demo-Version von Pokkén Tournament DX freuen, die diese Woche ab Donnerstag im Nintendo eShop zur Verfügung steht. Wer das Spiel noch nicht besitzt, der sollte dies gleich einmal ausprobieren.

Ebenfalls am Nintendo-Stand in Köln spielbar: das Fantasy-Abenteuer Fire Emblem Warriors , das am 20. Oktober in den Handel kommt – gleichzeitig mit den neuen amiibo–Figuren Helden Chrom und Tiki. Das neue Nintendo Switch-Spiel wird auch in einer speziellen Limited Edition erscheinen. Sie umfasst drei Discs mit dem Original-Soundtrack sowie Kunstkarten mit Bildern der Hauptfiguren. Einige der Lieblingshelden werden auf der gamescom erstmals als spielbare Charaktere zu sehen sein. Nintendo zeigt sie bereits im aktuellen Fire Emblem – gamescom 2017-Trailer. Er dürfte ein perfekter Einstieg zu dem Livestream sein, der am Freitag ab 11.00 Uhr tiefere Einblicke in das Gameplay des neuen Titels gewährt.

Thema: Super Nintendo

Weitere Ankündigungen betreffen das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, das am 29. September erscheint. Seine Rewind-Funktion etwa erlaubt es, das Spiel ein wenig zurückzuspulen. So kann man zum Beispiel knifflige Aufgaben noch einmal in Angriff nehmen, vergessene Gegenstände einsammeln oder einfach nachsehen, ob man in dem betreffenden Spielabschnitt etwas versäumt hat. Die Rückspulzeit hängt von der Art des Spiels ab. In Rollenspielen wie Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars kann sie mehrere Minuten betragen. In Action-Titeln wie Super Mario World sind es etwa 40 Sekunden – genug Zeit um kleine Spielabschnitte noch einmal zu wiederholen.

Das Thema Super Nintendo ist damit aber noch nicht erledigt: Denn am 13. Oktober startet die New Nintendo 3DS XL – Super Nintendo Entertainment System Edition. Dieses Handheld im Retro-Look ist eine Hommage an das klassische Design des Super Nintendo. So haben beispielsweise die inneren Tasten dieser Nintendo 3DS-Version dieselbe Farbe wie die Buttons der Original-Konsole aus den 1990er Jahren. Am selben Tag wie dieses neue Mitglied der Nintendo 2DS & 3DS-Familie kommen drei neue Titel der Nintendo Selects-Reihe auf den Markt: Super Mario 3D Land, Luigi’s Mansion 2 und Kirby: Triple Deluxe. Jeder davon wird für 19.99 Euro im Nintendo eShop zu haben sein.