Gamescom 2017: South Park: Phone Destroyer Registrierung möglich

Ubisoft und South Park Digital Studios kündigten an, dass die Vorab-Registrierung für South Park: Phone Destroyer möglich ist. Android- und iOS-Spieler, die sich dafür anmelden, werden bei Veröffentlichung des Spiels benachrichtigt und erhalten einen Bonus-Gegenstand. Die Spieler erhalten ein vom Schweinebärmann inspiriertes Outfit für ihren Charakter. Dieser gilt seit seiner Einführung 2006 als ein Fan-Favorit der Serie.

Das von RedLynx, einem Ubisoft Studio, in Zusammenarbeit mit South Park Digital Studios entwickelte Spiel kombiniert Echtzeitkämpfe mit traditionellen Sammelkarten. South Park: Phone Destroyer ist mit dem markentypischen South Park-Humor, intensiven Kämpfen und den beliebtesten Charakteren, wie sie noch nie zu sehen waren, vollgepackt. Dies macht das Spiel zu einer authentischen Erweiterung der Fernsehsendung, die alles beinhaltet, was die Zuschauer an South Park lieben.