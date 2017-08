Gamescom 2017: Xbox One X und weitere Neuigkeiten

Microsoft verlautbarte in Köln auf der „Xbox @ gamescom Live“, viele spannende Neuigkeiten zur Xbox One-Sparte.

Im Stream kündigte Microsoft den Start der weltweiten Vorbestellungen für die Xbox One X an. Den Anfang macht eine limitierte Project Scorpio Edition mit individuellem Design und besonderer Farbgebung. Im Stream gab es außerdem Neuigkeiten und Details zum Spiele-Lineup für die Xbox One Familie. Darunter Halo 5, ReCore: Definitive Edition und verbesserte Versionen von Disneyland Adventures, Rush: A Disney-Pixar Adventure, FIFA 18, Star Wars Battlefront II, Below, Wolfenstein II: The New Colossus, NBA 2K18 und Zoo Tycoon.

Special Editions für die Xbox One Familie

Xbox One X Project Scorpio Edition

Die Xbox One X Project Scorpio Edition besitzt ein ganz spezielles Design, bei dem die Wörter „Project Scorpio“ auf Konsole und Controller gedruckt sind. Alle Fans, die die leistungsstärkste Konsole der Welt als erste erleben wollen, können sie jetzt zum Preis von 499,- Euro vorbestellen, solange der Vorrat reicht.

Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle

Das Design dieses Power-Tower erinnert an Gras, den edelsten aller Blöcke, und ist vollgepackt mit Redstone-Genialität, ermöglicht 4K-Video-Streaming und ist mit Premium-Sound ausgestattet. Das System wurde innen wie außen individuell mit Minecraft-Features ausgestattet – selbst beim Hochfahren ertönen Minecraft-Sounds. Und das ist nicht alles, was limitiert ist! Ebenso limitiert ist die Limited Edition des zweiten Xbox Minecraft-Controllers! Dieser kommt im Schweine-Design – bis hin zum Ringelschwänzchen an der Rückseite. Hier könnt ihr vorbestellen.

Xbox Minecraft Creeper and Pig Wireless Controllers

Bereite euch vor, euer eigenes Minecraft-Abenteuer mit zwei neuen Xbox Wireless Controllern zu erleben und überleben – mit dem Minecraft Controller im Schweine-Design in zauberhaftem pink und dem Minecraft Creeper Controller in ikonisch grünem Creeper-Design. Beide Controller kommen mit gummiertem Grip für besseren Komfort. Zudem sind die ABXY-Buttons in der klassischen Minecraft-Schrift gehalten. Mit personalisiertem Button-Mapping spielt ihr so, wie ihr es bevorzugst. Die Controller verfügen außerdem über Bluetooth, so könnt ihr sie problemlos auch an eurern Windows 10 PC oder eurern Tablet anschließen. Die Controller sind ab dem 12. September verfügbar.

Xbox One S Shadow of War Bundles (mit Spiel)

Stellt eure Armee auf und bezwingt Sauron mit den neuen Xbox One S Shadow of War Bundles (1 TB und 500 GB), die ab Oktober erhältlich sind. Im Paket ist eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft für einen Monat, mit unbegrenztem Zugriff auf über 100 Xbox One und abwärtskompatible 360-Spiele, enthalten. Zudem erhältet ihr eine 14-tägige Testversion von Xbox Live Gold.