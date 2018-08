GC18: Ein erster Blick auf Dual Universe

Die Gamescom folgt jährlich ganz bestimmten Trends. Das Thema Sandbox ist immer noch mit dabei und in diesem Zeichen steht auch der kommende Titel Dual Universe. Ein Spiel, welches Spieler eine eigene virtuelle Realität schaffen lässt.

Die Grundidee von Dual Universe ist recht einfach: Man nehme Minecraft, No Mans Sky und EVE-Online und bastele daraus ein allumfassendes MMO-Videospiel. Als Spieler startet ihr alle gemeinsam auf einem Planeten, der ganz in Minecraft-Manier abgebaut und aufgebaut werden kann. Der Grafikstil ist dabei allerdings ein wenig realitätsnäher. Und es gibt viel mehr Formen, als nur Klötze, um sich beim Bauen auszutoben. Ziel des Spiel ist es, eine neue Welt zu schaffen und neue Welten zu entdecken. Denn abgesehen vom Heimatplaneten gibt es im Universum noch viel zu entdecken. Dafür benötigt man selbstverständlich aber auch erstmal ein Raumschiff.

Die Bauarbeiten beginnen

Ganz wie man es von anderen Sandbox-Spielen kennt, kann man in Dual Universe Ressourcen auf dem Heimatplaneten abbauen und diese dann verwenden um neue Strukturen zu schaffen. Ob das nun Häuser oder Raumschiffe sind, dass ist euch überlassen. Startet ihr ein neues Bauprojekt, könnt ihr aus einem Grundgerüst wählen. Dieses ist entweder statisch oder beweglich. Es ist also ganz klar: Baut ihr ein Haus, wählt ihr ein statisches Grundgerüst, baut ihr ein Raumschiff oder Auto, dann nehmt ihr ein bewegliches Grundgerüst. Die Liste an Formen, Materialien und Gegenständen zum Bauen ist gigantisch. Ihr könnt auch eigene Gegenstände craften oder diese auf dem Ingame-Markt kaufen. Im Video könnt ihr ein paar Bauwerke sehen, die Spieler bisher schon geschaffen haben. Sie sehen wirklich beeindruckend aus. Wie einfach es aber sein wird, etwas zu bauen konnten wir bei unserem Gamescom-Termin für Dual Universe aber nicht herausfinden. Ihr könnt eure Kreationen auch als Blaupausen speichern und auf dem In-Game-Markt verkaufen, so müssen andere Spieler dann nurnoch die Materialien beschaffen. Jeder kann sich hier kreativ austoben und neue Dinge schaffen. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass eure Bauwerke von anderen Spielern zerstört werden, denn nur, wenn ihr eure Machenschaften auch an andere Spieler freigebt, können sie verändert werden. Oder ihr werdet angegriffen!

Niemals allein im Dual Universe

Der Ursprungsplanet in Dual Universe ist in mehrere Patitionen unterteilt. Am Anfang erhält man eine dieser Patitionen und kann sich darauf austoben. Aber Obacht! Euer Revier kann von anderen Spielern auch angegriffen werden, so dass es möglich ist, dieses zu verlieren. Ihr könnt euch auch mit anderen Spielern zusammentun und so eigene Verbünde gründen. Aktuell spielen etwa 3000 Spieler Dual Universe und probieren dieses fleißig aus. In der nebenstehenden Community haben sich bereits einige Interessensgruppen gebildet, die eigene Ziele verfolgen. Es gibt eine Gruppe, deren Ziel es ist eine Industrienation zu werden. Eine andere möchte einen kompletten Planeten nur mit einer riesigen Stadt bebauen. Eurer Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt. Die Zusammenschlüsse sollen ähnlich wie in EVE-Online funktionieren.

Einen Einfluss hinterlassen

Dual Universe ist ein Spiel von Spielern für Spieler. Ihr baut gemeinsam eine Welt auf und es ist sogar möglich, eigenen Code zu schreiben und dadurch innerhalb des Spiels eigene Regeln zu setzten (z.B. wie soll ein Schalter reagieren, wenn man ihn drückt?). Durch diese Möglichkeit können Spieler also innerhalb des Spiels eigene Geschichten schreiben oder eigene kleine Spiele entwickeln. Zunächst starten alle Spieler auf einem Planeten, es wird auch nur einen einzigen Server geben, so dass alles was im Spiel passiert, einen Einfluss auf alle anderen Spieler hat. Nun müsst ihr euch selbst erst einmal aufbauen und weiterentwickeln, bis ihr ins Universum aufbrechen und neue Planeten entdecken und besiedeln könnt. Das soll euch den Eindruck vermitteln, dass ihr alle gemeinsam an etwas arbeitet und den Entdeckergeist erwecken.

Die Idee von Dual Universe klingt definitiv vielversprechend. Seid ihr vom Typ jemand, der gerne selbst Dinge schafft und sich gerne in neues hineindenkt und auch in die Tiefe gehen möchte, könnte Dual Universe genau das richtige für euch sein. Wie gut es bei Gelegenheitsspielern oder Leuten die später Einsteigen ankommt, bleibt noch abzuwarten. Habt ihr Interesse bekommen, so könnt ihr ab November die Alpha-Version auf Stream ausprobieren und beim Stresstest dabei sein.