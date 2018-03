Geralt of Rivia in Soul Calibur VI spielbar

Frisch aus The Witcher in die Arena von Soul Calibur VI! Hexer Geralt mischt das Schlachtfeld auf und zeigt in einem ersten Trailer, was er in der Schule des Wolfes gelernt hat.

Nach Darth Vader, Ezio und Meister Yoda, schließt sich nun Geralt als Gastcharakter den Kämpfern in Soul Calibur VI an! Seine übermenschlichen Reflexe und das jahrelange Training in Kaer Morhen werden ihm in der Schlacht zum Sieg verhelfen.

“All Soul Calibur characters have strong convictions and complex backgrounds and this is why it is a great honor for the whole Soul Calibur team to welcome Geralt as the guest character in Soul Calibur VI. Thanks to the great cooperation with CD Projekt Red, we’ve been able to fully integrate Geralt’s fighting style and appearance. We can’t wait for Soul Calibur fans around the world to welcome Geralt to the stage of History.”, so Produzent Motohiro Okubo.

Mit einer Kombination aus Schwerkunst, Tränken und den Hexer-Zeichen überwältigt Geralt seine Widersacher. Doug Cockle kehrt dabei als Synchronsprecher für den weißen Wolf zurück, welcher sein Zuhause Kaer Morhen als Arena gleich mitnimmt.

Soul Calibur VI erscheint dieses Jahr für die PS4, Xbox One und den PC.