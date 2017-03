Ghost Recon Wildlands: Launch-Trailer veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte einen Launch-Trailer zum bereits erschienen Action-Titel „Tom Clancy’s Wildlands“.

Passend zum Release von „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ veröffentlichte Ubisoft einen Launch-Trailer zum Spiel. Das Video gibt einen Einblick in all das, was euch in diesem Spiel erwartet. Die Wildlands stellen die größte offene Action-Adventure-Welt dar, die jemals von Ubisoft erschaffen wurde. Ihr habt die Aufgabe, das Santa Blanka Drogenkartell mit allen euren zur Verfügung stehenden Mitteln zu zerschlagen. Die riesige offene Spielwelt unterstützt viele verschiedene Spielstile. Die Vorgehensweise ist bei allen Einsätzen frei wählbar.