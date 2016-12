GHOST RECON WILDLANDS – neuer Trailer und BETA

Ubisoft veröffentlicht einen neuen Trailer zu „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ und Informationen zur Beta-Registrierung.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung. Die Handlung ist in Ubisofts Interpretation eines wunderschönen und doch gefährlichen Bolivien angesiedelt. Der neueste Trailer beleuchtet erstmals die Struktur des feindlichen Santa Blanca-Kartells.

Zudem ist es ab sofort möglich, sich für die kommenden Live-Phasen zu registrieren. Um mit etwas Glück als einer der ersten Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands zu spielen, können sich die Spieler unter dem folgenden Link anmelden.