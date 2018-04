Guacamelee! 2 – Ankündigung und Release

Drinkbox Studios kündigt den co-op-multiplayer Guacamelee 2 an! Der Luchador-Brawler erscheint demnächst für den PC mit neuen Features.

Neue Level, Gegner, Bosse und Spielmechaniken warten auf die mexikanischen Kämpfer in Guacamelee! 2 Ganze sieben Jahre sind vergangen und Juan Aguacate lebt glücklich mit seiner Familie, doch sein Freund und Trainer Uay Chivo entdeckt ein neues Übel, welches nicht nur Mexiko, sondern Raum und Zeit zerstören kann!

“We’re thrilled to announce that Guacamelee! 2 will be coming soon to a Steam Store near you! Drinkbox Studios is also about to turn 10 years old! In celebration of our anniversary and this new announcement, we’ve decided to put the entire Drinkbox Steam catalog on sale at 90% off.”, so Graham Smith, Co-Founder von Drinkbox Studios.

Zu den neuen Feature zählen:

Neue Spielmechaniken – Eagle Boost, eine Greifhakenmechanik, um sich durch sogenannte Boost-Points zu schwingen

Super Chicken! – Ein einzigartiges Moveset für die Chicken-Form

Neue Gegner und Orte – Guacamelee 2 spielt an neuen Orten in Mexiko, gefüllt mit unbekannten Gegner und Arealen

4-Player Local Co-op – Spielt alleine oder als eine bis zu 4-Kopf große Luchadorgruppe

Bessere Optik – Die Figuren und Umgebung sehen besser denn je aus, dank verbesserter Hardwarenutzung

Den offiziellen Trailer gibt es hier:

Guacamelee! 2 erscheint demnächst für den PC.