Halo Wars 2 – Xbox zum Launch ins All geschickt

Das Xbox Team von Microsoft hat zum Launch von Halo Wars 2 eine Xbox One S ins All geschickt, um „Xbox Play Anywhere“ nochmal kräftig zu unterstreichen.

Weit über den Wolken, auf einer Höhe von 33.803 Metern über der Erde, bei einer Temperatur von minus 52 Grad Celsius, genießt die Xbox One S einen Blick auf die Krümmung der Erde, ins tiefe Schwarz des Weltalls und absolute Stille.

Grund für dieses Projekt ist Xbox Play Anywhere. Als Play-Anywhere-Titel ist Halo Wars 2 sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Wer das Spiel digital oder als Code im Handel kauft, kann es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden gespeichert und synchronisiert. So können Spiele beispielsweise auf Xbox One gestartet und am PC weitergespielt werden.

