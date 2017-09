Hands On: Panpaku – Der narrative Action-Sidescroller @Gamescom 2017

In Pankapu beschützt ihr die Träume des Kindes Djaha’rell. Mit verschiedenen Kräften stellt ihr euch in diesem liebevollen 2D-Action-Sidescroller einer Alptrauminvasion! Wir durften Titel anspielen und in die Traumwelt eintauchen.

Träume sind etwas wunderschönes, und damit das auch so bleibt, hat der Gott der Träume, Iketomi, unseren Helden Pankapu erschaffen. Er soll die Träume des Kindes Djaha’rell vor einer Alptrauminvasion beschützen.

Das Spiel erscheint in Episoden und wird aus zwei Perspektiven erzählt: einmal aus der Sicht von Pankapu, welcher mit verschiedenen Aegis die (Traum)Welt von Omnia beschützt. Die drei Aegis verleihen ihm die einzigartigen Kräfte und Fähigkeiten eines Kriegers, Bogenschützen oder Magiers und lassen sich via Knopfdrück jederzeit wechseln. Die andere Perspektive erzählt aus der Sicht von Djaha’rell, einem Kind, welches eine tragische Vergangenheit erlebt hat…

Wir durften uns in einem der anfänglichen Level austoben. Die Optik ist malerisch schön und wird einer Traumwelt wahrlich gerecht. Die Steuerung war flüssig und die schnelle (Plattform)Action erinnert dabei an Megamen X, nicht zuletzt, weil ihr geschickt eure Aegis für die verschiedenen Gegner und Sprungeinlagen wechseln müsst, um erfolgreich voranzukommen. Die verschiedenen Aegis haben sich dabei einzigartig gespielt, sowohl was die Angriffe, als auch die natürlichen Bewegungen angingen. Der Krieger war zwar träge, konnte dafür aber ordentlich austeilen, einstecken und mit seinem Schild Angriffe blocken. Der Bogenschütze hingegen war flink wie ein Wiesel und konnte mit einem schnelle Dash sich blitzartig hinter Gegner positionieren, dafür waren seine Angriffe nicht so mächtig.

In der Welt gibt es ebenfalls versteckte Schätze, welche unserem Helden auf unterschiedliche Weise helfen. Selber kann er seine Waffen verstärken und mit dem Nebula-System neue Fähigkeiten erlernen.

Die erste Episode von Pankapu ist ab sofort auf dem PC für 4,99€ erhältlich. Die zweite Episode erscheint zeitgleich mit der Konsolenversion für die PS4, Xbox One und den PC am 20. September.