Hand’s On: Racing Apex @GC17

Manchmal stecken hinter kleinen Games Veteranen der Spieleentwicklung. So auch im Studio Lucky Mountain Games, die nächstes Jahr ihr Rennspiel Racing Apex für PC und Konsolen (sogar Nintendo Switch) herausbringen werden. Wir durften auf der Gamescom schon einmal die Pre-Alpha Version anspielen.

Hinter dem Team von Lucky Mountain Games stecken die drei Entwickler Trevor Lay (3D-Artist bei Titeln wie Burnout Dominator, Until Dawn, Max Payne 3), John Humphries (Artist bei Titeln wie Burnout Paradise, Burnout Dominator, Battlefield 2) und Francisco Javier Carrion Santafe (Programmer bei Titeln wie LA Noir, The Gateway). Mit ihrer langjährigen Erfahrung, besonders im Bereich der Rennspiele, widmen sie sich jetzt einem noch eher unbekannten Projekt: Racing Apex.

Auf der Gamescom konnten wir uns bereits das Pre-Alpha Build des Games anschauen und selbst einmal eine Runde drehen. Racing Apex ist dabei stilistisch eher Oldschool: Mit soliden Polygonen werden Stecken, Fahrer und Fahrzeuge gebaut. Die acht verschiedenen Fahrer haben dabei unterschiedliche Nationalitäten (etwa wie in Street Fighter 2) und natürlich auch unterschiedliche Gewichtsklassen die sich auf die Fahrweise der Autos auswiken. Bisher sind 32 Fahrzeuge (+ weitere freischaltbare Fahrzeuge) geplant. Inklusive volle Schadensmodelle und der Möglichkeit die Autos individuell anzupassen. Unter Umständen wird auch ein Steam-Workshop Support kommen. Das steht allerdings noch nicht sicher fest. Aktuell gibt es 16 Strecken, die durch Städte-, Dschungel- und Strandszenerien führen. Hier werden auch verschiedene Wetterbedinungen eingebaut, so wie etwa Regen, vereiste Strecken oder Dreck auf der Fahrbahn. Diese werden natürlich die Spielweise beeinflussen.

Racing Apex scheint dabei ein Rennspiel für alle zu werden. Neben dem klassischen Zeitfahren wie man es von Trackmania kennt bis hin zu lokalem Mehrspieler und Battles wird es alles geben. Im lokalen Modus können bis zu vier Spieler per Splitscreen miteinander Rennen fahren. Online werden es sogar bis zu acht Spieler werden. Im Battle-Mode werden die normalen Rennstrecken an die Bedingungen des Battle-Modes angepasst und mit zusätzlichen Abkürzungen und Wegen versehen. Es wird, wie zum Beispiel in Mario Kart, unterschiedliche Items geben. So können mit Hilfe von Rauch und Öl Verfolger abgewehrt oder mit Rakten und Maschinengewehren die anderen Autos ausgebremst werden. Verschiedene Spiel-Modi wie Capture the Flag und Elimination-Modes sind für die Battles auch vorgesehen. Für diejenigen die gerne gegen die Zeit fahren werden Online-Leaderboards für regionale und überregionale Gebiete kommen.

Racing Apex soll mit stabilen 60 FPS laufen und bietet im Rennen verschiedene Perspektiven. Man kann zwischen der 3th-Person Perspektive, der Innenansicht des Autos und auch der Bumper-Ansicht (hier sieht man die Schnauze des Fahrzeugs) wechseln. Für das volle Renn-Feeling kann auch ein Lenkrad angeschlossen werden. Die Steuerung ist dabei recht simpel. Gasgeben, Bremsen, Lenken und Driften sind das A und O für ein erfolgreiches Rennen. In unserer kurzen Testsession auf der Gamescom kamen wir schon recht gut mit Racing Apex zurecht. Aktuell ist der Drift allerdings noch sehr empfindlich eingestellt, so dass schon kleine Driftbewegungen zu großen Drehaktionen auf der Strecke führen. Dies wird demnächst hoffentlich noch behoben. Man kann pro Strecke etwa mit 3 Minuten Rennzeit rechnen. Die Rennen in Racing Apex sollen nicht zu lang werden, so dass man auch mal Zwischendurch eine Runde spielen kann.

Racing Apex soll im zweiten oder dritten Quartal von 2018 veröffentlicht werden. Dabei ist nicht nur eine PC-Version geplant, sondern auch eine Unterstützung von PS4, XBox One und Nintendo Switch.