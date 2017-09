Hands On: Spellsworn – Multiplayeraction mit Magie @Gamescom 2017

In Spellsworn fliegen die magischen Fetzen! Mit Geschick und Taktik haben wir uns in den PvP-Arena-Brawler gestürzt und mit einer Reihe von Zaubern in den Spielrunden gekämpft.

Wer Magicka kennt, wird sich an einige ungewollte, blutige Schlachten erinnern. Spellsworn mangelt es zwar an Blut, doch dafür spielt sich die PvP-Action geregelter in dafür vorgesehenen Arenen ab.

In Spellsworn spielt ihr jeweils fünf Runden gegen Bots oder andere Spieler in einer kleinen, übersichtlichen Arena. Dabei könnt ihr euch Online oder über eine LAN-Verbindung in die Multiplayerschlachten stürzen. Zu Beginn des Spiels wählt ihr eine Reihe an Zaubern aus, welche euch in den Schlachten zur Verfügung stehen. Dabei könnt ihr sowohl offensive, als auch defensive Zauber auswählen. Im Kampf hat jeder Zauber einen festgelegten Cooldown. Das richtige positionieren, Ausweichen und Timing ist wichtig, um eure Gegner zu besiegen oder von der Kante der immer kleiner werdenden Arena zu stürzen.

Nach jeder Runde könnt ihr eure Zauber upgraden oder neue erwerben. Die Upgrades können dabei den Schaden, die Reichweite oder andere Attribute verbessern. Gespielt hat sich der Titel angenehm flott. Nach einer Runde hatten wir die Steuerung schon gut drauf und konnten gezielt mit Zaubern um uns werfen und Deckung suchen. Die Gegner waren knackig anspruchsvoll, was nicht zuletzt daran liegt, dass ihr sie alle gleichzeitig im Auge behalten müsst und euch selber nicht ungünstig positionieren dürft.

Spellsworn ist aktuell im Early-Access auf dem PC für 9,99€ erhältlich