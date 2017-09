Hand’s On: The Swords of Ditto @GC17

Eine besondere Perle der Gamescom war das Spiel The Swords of Ditto. Das 2D-Action-RPG überzeugte uns nicht nur mit dem humorvollen und hinreißenden Comic-Stil, sondern vor allem durch die kreativen Dungeons, Waffen und Charaktere. Der Wiederspielwert ist dank prozeduralen Leveln sehr hoch und man kann The Swords of Ditto auch jederzeit zu zweit zocken.

In The Swords of Ditto schlüpft ihr in die Rolle eines zufällig ausgewählten Heldens. Alle 100 Jahre wird ein neuer Held auserkohren um auf der Insel von Ditto für Frieden zu sorgen. Also stürzt ihr euch ins Abenteuer um die böse Mormo und ihre Monsterscharen zu besiegen. Und wenn ihr nicht alleine spielen wollt, dann kann ganz einfach ein zweiter Spieler einsteigen (oder auch aussteigen).

Vom Gameplay her ähnelt The Swords of Ditto den klassischen 2D-Zeldas (wie z.B. A Link to the Past oder The Minish Cap), bringt aber anstatt einer festgelegten Oberwelt frischen Wind ins Genre: Die Level und Dungeons eures Spieldurchlaufs werden zufällig kreiert, so dass ihr jedes mal etwas anderes zu sehen bekommt. Neben dem ganz normalen Heldenschwert könnt ihr auch noch verschiedene Ausrüstungsgegenstände benutzen. Neben den klassischen Waffen wie Bomben und Bögen dürft ihr euch über gigantische Füße, die eure Gegner zerquetschen, wirbelnde Morgensterne oder eine Schallplatte mit Bummerang-Funktion freuen. Im Gespräch mit den Entwicklern haben wir zwar gefragt, wieviele Items es geben wird, aber eine definitive Antwort gab es noch nicht. Eines ist sicher: Es werden extrem viele! Im Gegensatz zu anderen Genre-Vertretern erhaltet ihr die Items die ihr für einen Dungeon benötigt schon vor dem Dungeon, so dass ihr das Potential des Items voll ausschöpfen könnt. Und auch danach bringen euch die Waffen noch etwas. Die Dungeons selbst sind mit Rätseln und Monstern gespickt. Seid ihr zu zweit, sind die Rätsel natürlich ein wenig einfacher und können auf eine andere Art und Weise gelöst werden, als wenn ihr euch alleine dem Dungeon stellt.

Überall auf der Welt findet ihr Sticker, die ihr im Sticker Shack (Da mussten wir sofort an den Mystery Shack von Gravity Falls denken) für besondere Fähigkeiten eintauschen könnt. Generell ist der Stil des Spiels sehr an kontemporäre Zeichentrick-Serien wie zum Beispiel Adventure Time oder Steven Universe angelegt. Der Humor ist manchmal ein wenig zufällig, aber stets sehr charmant und amüsant. Das Spiel sprüht nur so von positiver Energie und Liebe. Stirbt euer Mitstreiter, könnt ihr ihn durch eine liebevolle Umarmung wieder zurück ins Leben holen. Ihr gebt zwar die Hälfte eurer Lebensenergie her, doch dafür ist euer Kamerad wieder bei euch. Dadurch, dass eure Spielfigur am Anfang zufällig kreiert wird, setzt ihr euch mit vielen unterschiedlichen Charakteren auseinander und seid nicht auf einen Stereotypen festgefahren.

Ein Spieldurchlauf dauert etwa zwei Stunden, wenn ihr die Sidequests außer acht lasst. Zu Beginn eurer Helden-Karriere werdet ihr etwa vier Dungeons vorgesetzt bekommen bevor es zum Endboss geht. Habt ihr es geschafft, dürft ihr einen neuen Spieldurchlauf starten und ein neuer Held wird geboren. Ihr behaltet dabei eure Statuswerte, so dass ihr von mal zu mal stärker werdet und immer schwierigere und vielzählige Dungeons meistern könnt. Schafft ihr es nicht, ist das auch kein Problem, denn auch wenn euer Held scheitert, dürft ihr weitermachen. Die Charaktere werden sich aber nicht als glorreichen Helden an deine alte Spielfigur erinnern, sondern als den gescheiterten Helden. Das musst du natürlich wieder gutmachen!

The Swords of Ditto wird voraussichtlich im März 2018 für den PC und die PS4 veröffentlicht werden. Zum Schluss könnt ihr euch noch den Reveal-Trailer anschauen: