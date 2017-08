Harley Davidson in The Crew 2

Zündschlüssel rein und Motor an! In The Crew 2 könnt ihr bald mit mehreren exklusiven Harley Davidson Motorrädern Gas geben.

Im Garagenbau-Stil und mit unerbittlichen Minimalismus wird zunächst die Harley-Davidson Iron 883 im Spiel erscheinen. Weitere Modelle werden mit der Zeit in The Crew 2 integriert. Somit können die Spieler sich ihre Lieblings-Harley schnappen und in der nahezu grenzenlosen Motorsportwelt des Spiels glänzen. Die Harley-Davidson-Motorräder spiegeln als gefeierte, traditionelle amerikanische Marke die Vision von The Crew 2 wider, den Spielern das Erlebnis des ultimativen US-Motorsport-Spirits zu bieten.

The Crew 2 wird im Frühjahr 2018 weltweit für das PlayStation®4 Pro Computer-Entertainment-System, PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X und Windows PC erscheinen.