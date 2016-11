Headlander erschienen für Xbox One, Mac und PC

Heute ist Headlander erschienen, der retro-futuristische Action-Plattformer von Double Fine Productions und Adult Swim games. Spielbar auf der Xbox One, Mac OSX und als Humble Bundle DRM-freie Version.

Ursprünglich nur auf der PS4 im Juli erschienen, nimmt euch Highlander mit in ein groovy Adventure, inspiriert vom Science Fiction der 70er Jahren. Die Utopie war ein Reinfall und jeder hat sein Bewusstsein in Roboter-Körper transferiert. Ein Leben im Paradies, kontrolliert von einem geistesgestörtem (oder eher festplattengestörtem?) Computer. Um heraus zu finden, was schief gegangen ist, musst du alles was dir geblieben ist, kreativ einsetzen – was eigentlich nur dein Kopf mit Raketenantrieb ist.



Headlander ist jetzt 40% reduziert auf Xbox One, Steam und Humble Bundle. Release auch bald auf GOG.com und im Windows 10 Store.