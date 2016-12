Hearts of Iron IV: Together for Victory ab sofort verfügbar

Together for Victory, die erste Erweiterung zu Hearts of Iron IV von Paradox, ist ab sofort zum Erwerb erhältlich. Dieses Add-On fügt die chaotischen Jahre vor dem zweiten Weltkrieg aus der Sicht von Britischen Herrschaftsgebieten und der Commonwealth zum Spiel hinzu und zeigt zudem, wie es im Laufe der Jahre zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist.

Das wichtigste neue Konzept in HoI IV ist das System der Autonomität. Staaten, die zu größeren Mächten gehören und diesen unterstellt sind, haben eine große Auswahl an möglichen Handlungen, die davon abhängen, wie stark sie von ihrem Besitzer kontrolliert werden und sich ihm beugen müssen. Ein unterwürfiges Herrschaftsgebiet hat bestimmte Einschränkungen bezüglich seiner Außenpolitik, trotzdem hat es mehr Optionen als etwa ein Marionettenstaat. Durch Entscheidungen und Handlungen können sich diese Gebiete selbst behaupten und volle Unabhängigkeit erhalten. Together for Victory beinhaltet folgende Neuigkeiten: Ausgefeiltere Nationen : Kanada, Australien, Neu Seeland, Süd Afrika und Indien erhalten nationale Schwerpunkt-Bäume, die historisch akkurat sind

: Kanada, Australien, Neu Seeland, Süd Afrika und Indien erhalten nationale Schwerpunkt-Bäume, die historisch akkurat sind Speerspitzen : Ein neuer Befehl erleichtert Durchbrüche in Landkämpfen

: Ein neuer Befehl erleichtert Durchbrüche in Landkämpfen Stetige Schwerpunkte : Spieler können einen nationalen Schwerpunkt wählen um nationale Kapazitäten zu verbessern um spezielle Aspekte des Militärs zu priorisieren und über andere zu stellen

: Spieler können einen nationalen Schwerpunkt wählen um nationale Kapazitäten zu verbessern um spezielle Aspekte des Militärs zu priorisieren und über andere zu stellen Alternative Geschichte : Jedes Herrschaftsgebiet hat alternative Möglichkeiten der Geschichtsschreibung. So ist es zum Beispiel möglich, Süd Afrika zu einem Kommunistischen Staat zu machen und sich immer mehr vom Vereinigten Königreich zu entfernen. Oder Kanada zu einem Faschistischen Staat zu machen und sich gegen die USA aufzulehnen.

: Jedes Herrschaftsgebiet hat alternative Möglichkeiten der Geschichtsschreibung. So ist es zum Beispiel möglich, Süd Afrika zu einem Kommunistischen Staat zu machen und sich immer mehr vom Vereinigten Königreich zu entfernen. Oder Kanada zu einem Faschistischen Staat zu machen und sich gegen die USA aufzulehnen. Technologien teilen : Es ist nun möglich, sich als kleine unscheinbare Nation mithilfe von größeren Staaten, einen Vorteil in der Forschung zu verschaffen.

: Es ist nun möglich, sich als kleine unscheinbare Nation mithilfe von größeren Staaten, einen Vorteil in der Forschung zu verschaffen. Kampfberichte : Neu sind auch detailliertere Berichte über Kämpfe im Protokoll, um auf den ersten Blick die Leistung der eigenen Divisionen zu erkennen.

: Neu sind auch detailliertere Berichte über Kämpfe im Protokoll, um auf den ersten Blick die Leistung der eigenen Divisionen zu erkennen. Lend Lease : Spieler können nun wirtschaftliche Hilfe in Form von Gütern und Material anfordern, die von Übersee kommt.

: Spieler können nun wirtschaftliche Hilfe in Form von Gütern und Material anfordern, die von Übersee kommt. Neue Portraits: Portraits für neue und alte Anführer und zum Teil neue Einheiten Designs sowie Bilder für stattfindende Events.

