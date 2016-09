Homefront: The Revolution – Herz und Verstand Feature vorgestellt

Mit dem heute veröffentlichten ‘Entfache die Revolution’-Trailer enthüllen Deep Silver und Dambuster Studios das ‘Herz und Verstand’-Feature in Homefront: The Revolution.

In der Rolle des Freiheitskämpfers Ethan Brady haben Spieler in Homefront genau ein Ziel: Sie müssen das Volk inspirieren, um gegen die brutale Militärbelagerung eine Revolution zu entfachen.

Hierzu stellt ‘Herz und Verstand’ den Zustand der Aufstände in allen Gelben Zonen im belagerten Philadelphia dar und verbessert sich, wenn der Spieler Taten für den Widerstand, wie das Zerstören der KVA-Infrastruktur, erfolgreich vollbringt.

Öffnen sich ‚Herz und Verstand‘ bei den Bewohnern Philadelphias, verändert sich auch die offene Welt rund um den Spieler. Eine einst eingeschüchterte Bevölkerung schließt sich dem Spieler im Kampf an und die ganze, abgesperrte Zone verfällt in eine offene Revolte auf den Straßen.

Homefront: The Revolution wird am 17. Mai 2016 in Nordamerika und am 20. Mai 2016 in allen anderen Regionen für Xbox One, sowie für PlayStation 4 und Windows PC verfügbar sein.

Über das Spiel

Homefront: The Revolution ist ein Ego-Shooter in einer offenen Spielwelt, in der es deine Aufgabe ist, die Widerstandsbewegung im Guerilla-Kampf gegen einen militärisch überlegenen Gegner zum Sieg zu führen.

Der Feind ist dir allerdings in jeder Hinsicht überlegen – Technologie, Feuerkraft, schwere Panzer und Luftunterstützung. Du musst dich in der Kunst des Guerilla-Kriegs üben – Hinterhalt, Sabotage, Infiltrierung, Täuschung.