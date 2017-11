Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds veröffentlicht

Es wird eisig in Horizon Zero Dawn! Mit der Erweiterung The Frozen Wilds erkundet Helding Aloy entführt die Protagonistin Aloy mit der Erweiterung The Frozen Wilds den schneebedeckten Norden des Spiels.

Eis, Schnee und Frost überkommen den Norden von Horizon Zero Dawn! Neue Handlungsstränge enthüllen dabei eine weitere Maschinenbedrohung…

Dafür braucht es natürlich neue Skills, welche die rund 15 Stunden Spielspaß versüßen. Ebenfalls neu sind ein neuer Emote für den Photo-Mode und die Möglichkeit Aloys Speer anzupassen.

The Frozen Wilds ist ab sofort erhältlich. Ab dem 06. Dezember könnt ihr euch die Horizon Zero Dawn Complete Edition holen, welche das Hauptspiel samt The Frozen Wilds enthält.