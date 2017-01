Husk – Offizielles Releasedatum und neuer Trailer veröffentlicht

Das First-Person Survival-Horrorspiel Husk bekommt ein Releasedatum! IMGN.PRO und UndeadScout spendieren ihrem Titel obendrauf einen neuen Trailer. Alle Infos, Bilder und das Video findet ihr hier.

IMGN.PRO und UndeadScout werkeln zusammen an einem First-Person Horrorspiel, welches sich an den klassischen Titeln wie Silent Hill und Resident Evil orientieren möchte. Husk will allen PC-Spielern ab dem 3. Februar 2017 wieder das Fürchten lehren!

In der düsteren Story des Titels werden nicht nur Rätsel gelöst, sondern auch die Waffen gezückt. Mit einer ebenso düsteren Vergangenheit im Gepäck, inklusive Alkoholismus und häuslicher Gewalt, kämpft unser Protagonist gegen bizarre Kreaturen um sein Leben.

“We are extremely excited that in less than a month players all over the world will be able to experience our debut game – the result of our cooperation with IMGN.PRO. In our newest trailer, we unveil some secrets about the main plot. Drawing on the elements of oneiric horror, in Husk we strive to touch upon real and often very painful problems. I’d rather not reveal any more details right now –you’ll soon be able to discover them on your own!”, so Łukasz Noculak von UndeadScout.

Den neuesten Trailer zu Husk könnt ihr gleich hier anschauen:

Husk erscheint am 3. Februar 2017 für den PC.