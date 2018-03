I, Zombie: Die Zombies infizieren die Nintendo Switch

Awesome Games Studio hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass das Spiel I, Zombie am 8. März für Nintendo Switch erscheinen wird.

In diesem Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Zombiehorde-Anführers, dessen einziges Ziel es ist, alle Menschen auf der Karte zu infizieren. Jedes Szenario benötigt vom Spieler unterschiedliche Taktiken um zu Siegen und um alle Menschen zu infizieren. Wer nach den regulären Levels immer noch nicht genug hat, darf seiner Kreativität im mitgelieferten Editor freien Lauf lassen und eigene Spielabschnitte bauen. I, Zombie erscheint bereits am 08. März für die Nintendo Switch zu einem Preis von € 4,99.