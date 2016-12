Impact Winter erscheint im Frühjahr 2017

Wenn es draußen kalt ist, dann bleibt man einfach drinnen wo es schön warm ist und spielt ein Spiel, das draußen in der Kälte spielt. Winterception?

Winter is coming! Und wenn er dann mal da ist, dann wirds kalt. Richtig doof, wenn man dann der einzige Überlende in einer kargen Einöde ist. Genau das ist Jacob Solomon und vier weiteren Überlebendem in Bandai Namcos kommendem Spiel Impact Winter aber passiert. Doch keine Sorge! Rettung naht, allerdings nur, wenn der Spieler es schafft, Solomons Team 30 Tage am Leben zu erhalten.

Impact Winter erscheint im Frühjahr 2017 in digitaler Form für den PC.