Insidia erscheint am 7. September als Early Access

Das rundenbasierte Taktikspiel will ab Anfang September eure Köpfe rauchen sehen. GAMESCOM BesucherInnen können aber schon dort einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

Insidia ist ein taktisches Spiel, in dem ihr eine Gruppe von vier individuell anpassbaren Helden in rundenbasierte 1vs1-Schlachten führt. Am Ende wird es 12 Helden und Heldinnen geben, aus denen ihr vier auswählt und so euer Team formt. Jeder Charakter hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstile – unter anderem gibt es kämpferische Punks, mutierte Zauberer und Steampunk-Ritter. Die PvP-Schlachten sind auf 15 Minuten begrenzt, was schnelle und trotzdem durchdachte taktische Finesse erfordert, um den Sieg zu erringen.

„Insidia erlaubt verschlagene und listige Taktiken im Online-PvP. Durch die Zeitbegrenzung müssen die Spieler schnell denken und sich auf ihre taktischen Entscheidungen festlegen“, kommentiert Gianpaolo Greco, Producer bei Bad Seed. „ Wir freuen uns sehr, dass wir Insidia auf der Gamescom in Köln dieses Jahr zeigen können und den Besuchern die Möglichkeit geben können, das Spiel schon auszuprobieren, bevor die Open Beta beginnt.“

Insidia wurde so gestaltet, dass von Taktik geprägte Schlachten entstehen, bei denen es wichtig ist, die Karte zu dominieren und ständig die Züge des Gegners zu countern. Das ist der Kern der PvP-Schlachten. Die Spieler nutzen ihr Team aus vier Helden und verbessern ihre Fähigkeiten in Kämpfen, um wichtige Punkte einzunehmen. Sobald eine Basis geschwächt ist, kann ein Held sie sabotieren und dann den Sieg erringen.

Insidia wird Free2Play sein und sich höchstwahrscheinlich über Skins und sonstige Ingamekäufe finanzieren. Es erscheint am 7. September für Steam im Early Access.

Auf der Gamescom könnt ihr Insidia in H10.1 bei Stand E65 finden.