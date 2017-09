Insidia: Open-Beta gestartet

Das rundenbasierte Taktikspiel „Insidia“ befindet sich bereits in der Open-Beta und kann von jedem ausprobiert werden.

Das rundenbasierte Taktikspiel „Insidia“ befindet sich seit dem 07. September in der Open-Beta und kann von jedem ausprobiert werden. Insidia ist ein taktisches Spiel, in dem ihr eine Gruppe von vier individuell anpassbaren Helden in rundenbasierte 1vs1-Schlachten führt. Am Ende wird es 12 Helden und Heldinnen geben, aus denen ihr vier auswählt und so euer Team formt. Jeder Charakter hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstile – unter anderem gibt es kämpferische Punks, mutierte Zauberer und Steampunk-Ritter. Die PvP-Schlachten sind auf 15 Minuten begrenzt, was schnelle und trotzdem durchdachte taktische Finesse erfordert, um den Sieg zu erringen.

Insidia ist Free2Play und finanziert sich über Skins und sonstige Ingamekäufe.