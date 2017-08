JCB Pioneer: Mars @GC17

Der neue Trend unter den Sci-Fi-Spielen ist definitiv der Mars. Auch in JCB Pioneer: Mars geht es auf den von Menschenhand unberührten Planeten. Das Sandbox-Survival-Game inspiriert sich aber nicht bloß an der Fantasie der Game-Designer, sondern arbeitet mit einer echten Astrophysikerin zusammen um den Mars so originalgetreu wie möglich nachzustellen.

JCB Pioneer: Mars startet mit der Bruchlanung auf dem Mars und dem beginnenden Kampf ums überleben. Glücklicherweise sind bei der Landung auf dem Mars noch einige Fahrzeuge, Materialien und Ressourcen erhalten geblieben. Diese gilt es zu suchen, einzusammeln und gegebenenfalls zu reparieren. So könnt ihr langsam aber sicher eure Basis aufbauen. Dabei müsst ihr natürlich kontinuierlich darauf achten genügend Nahrung, Wasser, und Luft zu haben und körperlich fit zu bleiben. Je mehr ihr vom Mars erforscht, desto mehr Research-Points erhaltet ihr. Mit diesen Punkten könnt ihr dann eure kleine Kolonie ausbauen. Ziel des Spiels ist es, so wie bei anderen Survival-Games auch, so lange wie möglich zu überleben und so viel wie möglich zu erleben. Dabei gibt es zum einen einen Hardcore-Modus, bei denen euer Ableben auch das Ende des Spiels bedeutet, und zum anderen den Survival-Modus, bei dem ihr nach eurem Tod mit dem aktuellen Fortschritt weitermachen könnt. Auch für diejenigen, die nicht so tief im Survival-Genre stecken, gibt es in Form von verschiedenen Missionen einen Anreiz sich auf den Mars zu begeben. Solltet ihr mal nicht weiter wissen oder in der Klemme stecken, gibt es hilfreiche Ratschläge von der künstlichen Intelligenz „Maggie“, die von der britischen Astrophyrikerin Maggie Lieu synchronisiert wurde.

Maggie Lieu steht dem Entwicklerteam Atomicom dabei beratend zur Seite. Dank ihrer Expertise war es möglich eine möglichst realistische Abbildung des Mars zu schaffen. JCB Pioneers: Mars versucht nämlich möglichst realitätsgetreu zu bleiben. Natürlich war bisher noch niemand auf dem Mars, aber durch technische Hilfsmittel wie der HiRISE-Kamera, die Bilder vom Mars zur Erde übermittelt, und der Expertise von Maggie ist es möglich, eine nahezu realistische Abbildung des Mars zu erschaffen. Die Welt spannt sich dabei über 120km² und ist von den Entwicklern „handgefertigt“, d.h. jeder Stein und jede Höhle wurden selbst plaziert. Nur das Wetter ist unberechenbar und spiegelt die Umstände auf dem Mars wieder. Der Mars selbst ist ein Planet der einer Wüste gleicht. Die Oberfläche ist staubig und im wahrten Sinne des Wortes verrostet. Bohrungen haben aber ergeben, dass sich unter der Oberfläche wichtige Mineralien befinden, wie sie auch auf unserer Erde vorkommen. In JCB Pioneer Mars ist es möglich Höhlen zu betreten. Nachdem aber noch niemand so genau weiß, wie es in der Erde des Mars überhaupt aussieht, entsprechen diese Höhlen natürlich der Fantasie der Entwickler.

Die Bruchlandung findet auf der nahezu unerforschten „Hinterseite“ des Mars statt. Sie ist zerklüftet und felsig und macht das Landen daher extrem schwierig. Auch die Sandstürme können das Leben auf dem Mars um einiges erschweren. Starke Stürme können eure Fahrzeuge oder den Raumanzug beschädigen. Geysire, elektrische Blitze und giftige Gase sind zwar interessante Phänomene, sollten aber lieber aus der Ferne betrachtet werden. Apropos Raumanzug und Fahrzeuge: Für die Designs dieser Spielelemente hat man sich bekannte Designer und Marken an Board geholt. Der Raumanzug wurde von Jim Bowers, dem Mitentwickler der Wipeout-Serie entworfen. Die Fahrzeuge sind von Ingenieuren des britischen Fahrzeughersteller JCB entworfen worden.

Am 31. August startet JCB Pioneers: Mars in die Early Access-Phase auf Steam. Hauptfokus des Early Access ist aktuell der oben beschriebene Hardcore-Modus. Vielleicht wird auch ein Multiplayer angedacht. Der wird sich dann aber eher auf kooperatives als auf kompetetives Spielen konzentrieren.