Keine VC-Spiele, dafür Indie-Titel zum Switch-Launch

Der Launch der Nintendo Switch rückt immer näher. Nintendo hat heute bestätigt, dass pünktlich am 3. März bereits einige Indie-Hits im Nintendo e-shop verfügbar sein werden. Auf Virtual Console-Spiele müssen wir allerdings noch warten.

Über 60 Indie-Spiele will Nintendo im ersten Switch-Jahr in den e-shop der Konsole bringen. Zum Launch werden dabei schon Top-Titel wie FAST RMX (der Nachfolger von FAST Racing NEO), das brandneue Shovel Knight: Specter of Torment und die Kollektion aller bisherigen Shovel Knight Spiele mit Shovel Knight: Treasure Trove erhältlich sein.

Am 28. Februar um 18:30 wird Nintendo eine für Europa lokalisierte Fassung der amerikanischen Nindies-Präsentation ausstrahlen. Dort werden wir hoffentlich erfahren, welche weiteren Spiele für die Switch vorgesehen sind.

Schlechte Nachrichten für die Fans von Virtual Console: Zum Launch wird es noch nicht möglich sein Virtual Console-Titel auf der Switch zu spielen. Dafür wird bereits vorhandenes e-shop Guthaben auf 3DS oder WiiU auch auf die Switch übernommen (vorausgesetzt man hat seine Nintendo Network ID mit dem Nintendo Account verknüpft. Nach einem kurzen Update der Switch kann der e-shop gleich zum Launch problemlos genutzt werden.