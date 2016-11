KeokeN Interactive schließt Publishing Vertrag mit Starbreeze Studios

Nach einiger Zeit des Wartens und viel Geduld für die Verhandlung eines Publishing-Vertrages zwischen KeokeN Interactive und Starbreeze Studios, ist dieser Vertrag geschlossen worden und ein erstes Projekt zwischen den beiden Firmen begonnen worden. Starbreeze Studios ist auch bekannt für Spiele wie PayDay 2, Overkill’s The Walking Dead, Dead by Daylight und dem bald erscheinenden John Wick: Chronicles in VR.

KeokeN hat seit Anfang 2016 einen passenden Publishing Partner gesucht. Eines der Hauptziele von KeokeN auf der E3 2016 war, von einem Publisher entdeckt zu werden, der gemeinsam mit den Entwicklern das neue Spiel Deliver us the Moon herausbringen wird. Auf der E3 wurden sie dann von Starbreeze Studios entdeckt. Nach einem Treffen mit Almir, dem Global Brand Director von Starbreeze Studios, entwickelte sich ein komplexer Dialog zum neuen Projekt Deliver us the Moon. Die Entwickler beschreiben, dass durch einen Besuch von Starbreeze in deren Studios, die Mitarbeiter am Projekt mehr Motivation und eine größere Bindung an den neuen Publisher bekommen haben. Im August auf der Gamescom wurde KeokeN dann nach Stockholm zu den Starbreeze Studios Headquarters eingeladen. Dort wurde dann der offizielle Vertrag für die Übereinkunft der Entwicklung und Veröffentlichung von Deliver us the Moon zwischen den beiden Firmen geschlossen.

Möglich wurde dieses Projekt aber erst durch Kickstarter. Ohne die Unterstützung auf Kickstarter hätten die Entwickler von KeokeN nicht die nötigen Mittel gehabt, das Projekt auf die Beine zu stellen, zur E3 zu fahren und einen passenden Publisher zu finden.