King of Fighters XIV: Neuer Charakter sowie Stage demnächst verfügbar

SNK Coporation gibt bekannt, dass mit Najd ein neuer Charakter sowie mit Riyagh eine neue Stage im April Einzug in das Beat’em Up „The King of Fighters XIV“ auf der PlayStation 4 halten wird.

SNK Coporation gibt bekannt, dass mit Najd ein neuer Charakter sowie mit Riyagh eine neue Stage im April Einzug in das Beat’em Up „The King of Fighters XIV“ auf der PlayStation4 halten wird. Der neue Inhalt wurde dabei vollständig von Fans des Spiels entworfen. Basierend auf einem Community-Contest haben die Entwickler die kreativsten Designs ausgewählt. SNK entwickelte den Charakter in Abstimmung mit den Gewinnern.

Eine Studentin bei Tag und eine Kämpferin bei Nacht. Ayaka Fukuhura gibt dem Charakter Ihre Stimme. Najd ist eine zurückhaltende Person die in der Nacht kämpft, um Ihre Mitbürger zu beschützen und die Kriminalität zu vertreiben. Najd wird im Zuge eines kostenpflichtigen DLC im April verfügbar sein.

Rijadh ist die Hauptstadt Saudi Arabiens und nun auch eine Arena im Spiel King of Fighters. Darin zu sehen sind das Masmak Fort sowie die Hochhäuser der Stadt. Riyadh Stage wird mit dem kostenlosen Update zur Version 3.0 im April verfügbar sein.