Kingdom Come: Deliverance – Hardcore-Modus und neuer DLC

Der Hardcore-Modus ist kostenlose für Kingdom Come Deliverance erhältlich! Ein neuer DLC wird für die PS4, Xbox One und den PC auch erscheinen.

Wem Kingdom Come: Deliverance nicht schwer genug war, darf sich freuen. Der Hardcore-Modus verwandeltden Titel in ein echtes Survival-Rollenspiel. Keine sichtbaren Anzeigen für „Gesundheit“ oder „Ausdauer“, keine automatische Speicherfunktion, realistischere Kämpfe und Navigation in der Mittelalter-Welt sind einige der Feature. In diesem Modus muss man den Lauf der Sonne verfolgen und die Weltkarte studieren, um durch die Landstriche Böhmens zu navigieren.

Neue Perks gibt es auch, darunter Glasknochen, Albträume oder Klaustrophobie, von denen ihr wenigstens zwei auswählen müsst. Wer Kingdom Come: Deliverance mit allen Perks durchspielt schaltet neue Errungenschaften frei.

Obendrauf gibt es einen ersten Einblick in die erste Story-Erweiterung From the Ashes: