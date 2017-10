Kirby Battle Royale: im November gehts los

„Auf in den Kampf!“ heißt es in „Kirby Battle Royale“ für alle Videospiel-Fans, die zusammen mit ihren Freunden herausfinden wollen, wer der stärkste Kirby von allen ist.

In Kirby Battle Royale übernehmen die Spieler die Rolle des kugelrunden Titelhelden und treten gegen andere Kirbys an. Es gilt, sich in 10 unterschiedlichen Kampfmodi zu bewähren und dabei 13 Nachahmer-Fähigkeiten von Kirby freizuspielen. Während sich Einzelkämpfer im Story-Modus austoben, stürzen sich in den Multiplayer-Varianten bis zu vier Nintendo 2DS & 3DS-Freunde gleichzeitig ins Vergnügen – entweder über die lokale oder über die Online-Verbindung ihrer Konsolen, wofür ein kabelloser Internetzugang nötig ist. Im lokalen Mehrspieler-Modus benötigen sie dazu sogar nur ein einziges Exemplar des neuen Spiels, da es die Funktion Download-Play unterstützt. Je nach Kampfmodus können entweder zwei Zweier-Teams oder vier einzelne Spieler gegeneinander antreten.

Drei der zehn Spielvarianten

Kampfarena: Schwebe wie ein Schmetterling oder stich wie eine Biene. Die alte Boxer-Weisheit gilt auch in diesem wüsten Vierer-Getümmel. Im Kampf Aller gegen Alle gilt es, die Gegner in ihre Einzelteile zu zerlegen. Denn in diesem Modus kann man von einer Runde zur nächsten seine Nachahmer-Fähigkeiten wechseln.

Apfelhatz ist ein taktischer Spielspaß im 2-gegen-2-Modus. Beide Teams pflücken um die Wette Äpfel von den Bäumen und sammeln Punkte, indem sie die Früchte durch eine Klappe werfen. Wer sie aufeinander stapelt, kann auf einen Schlag jede Menge Punkte machen. Aber in diesem Modus kommt es nicht nur auf geduldiges Sammeln an. Die Spieler können natürlich auch ihren Gegnern hinterherjagen, um deren Äpfel zu stibitzen. Da heißt es wachsam sein! Und so richtig turbulent wird die Apfelhatz, sobald einer der besonders wertvollen goldenen Äpfel erscheint.

Köpfchen-Kampf: Was passiert wohl als nächstes? Diese Frage stellt sich vor jeder Runde in diesem Spielmodus. Denn stets wartet eine neue Herausforderung. Mal gilt es, einen bestimmten Spieler zu attackieren, mal, einem Asteroiden-Schauer auszuweichen und mal, eine Rechenaufgabe in Windeseile zu lösen. Alle Spieler versuchen dabei, sich gegenseitig aus der Bahn zu werfen. Also sind Geistesgegenwart und schnelle Reflexe gefragt.

Vor Weihnachten am 3. November erscheint Kirby Battle Royale im Handel und im Nintendo eShop. Ab sofort könnt ihr euch eine kostenlose Demo-Version des Spiels aus dem Nintendo eShop herunterladen.