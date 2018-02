Klotzen! Panzer Battles erscheint noch im Sommer 2018

Die Entwickler von Maxim Games haben ihr erstes Spiel angekündigt – Klotzen! Panzer Battles ist ein rundenbasiertes Zweiter-Weltkriegs-Strategiespiel mit Hexfeld-System. Es erscheint noch im Sommer 2018.

Mit über 600 Einheitentypen verteilt auf 22 übergeordneten Klassen wie beispielsweise Infanterie, Panzer, Jäger, Bomber, U-Boote, Schlachtschiffe und mehr sollen Spieler in Klotzen! Panzer Battles die Geschichte des zweiten Weltkrieges umschreiben können. Unter anderem können historische Ereignisse in zeitlichen, räumlichen und die Folgen betreffenden Dimensionen variiert werden.

“Wir sind sehr aufgeregt, dass wir Klotzen! Panzer Battles noch dieses Jahr veröffentlichen können. Es ist ein Spiel, in dem du tatsächlich den Verlauf der Geschichte mit „Was wäre wenn“-Szenarios ändern kannst”, sagt Zoran Stanic, Lead Developer von Maxim Games.

In Klotzen! Panzer Battles sollen Spieler die volle Verantwortung und damit verbundenen Möglichkeiten von Land-, Luft- und Seestreitkräften in über 60 historischen Szenarios des zweiten Weltkrieges erhalten. Es gibt unterschiedliche Maps mit verschiedenen Größen zwischen 200 und über 1000 Kilometer die von der Ostfront bis in die Wüste Afrikas reichen. Jedes Hexfeld soll 20km repräsentieren und viele strategische Möglichkeiten bereithalten.

Klotzen! Panzer Battles soll noch diesen Sommer erscheinen. Ein genaues Releasedatum steht aber bisher noch aus.