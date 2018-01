Königliche Edition von Final Fantasy XV kütt am 6. März

Square Enix hat heute die Final Fantasy XV Royal Edition für PS4 und die Xbox One angekündigt. Außerdem gibt’s Details zur Windows Edition.

Beide Editionen erscheinen am 6. März 2018 und bieten das Hauptspiel sowie über 20 Download-Inhalte und neue Features – darunter ein zusätzlicher Dungeon in Insomnia und die Möglichkeit, das Rollenspiel aus der Egoperspektive zu erleben. Außerdem erscheint ein Royal DLC, der alle neuen Inhalte der Royal Edition auch für all jene, die FF XV schon haben, verfügbar macht.

Hier die Inhalte aller drei Versionen nochmal in der Übersicht:

Insomnia-Ruinen – neue Nebenaufgaben und Gegner wie Kerberos und Omega stehen auf der erweiterten Karte der Hauptstadt von Insomnia zur Verfügung. Spieler können sich sogar an einem Kampf mit den Königen von Lucis versuchen.

Ein vollständig steuerbares königliches Boot, das die Welt von Eos erweitert und es den Spielern ermöglicht, das Gebiet zwischen Kap Caem und Altissia zu erkunden. Spieler können vom Boot aus angeln und neue Fische sowie Rezepte entdecken.

Ein neues Accessoire, das die Aktion „Königswaffen EX“ aktiviert – Spieler können mächtige Attacken entfesseln, solange die Königswaffen beschworen sind. Nachdem Spieler alle Königswaffen gesammelt haben, können sie ein Accessoire finden, das Zugriff auf die Königswaffen EX gewährt.

Ein neuer Kameramodus aus der Egoperspektive, mit dem die Spieler das Spiel aus Noctis‘ Sicht erleben können.

Über ein Dutzend Inhalte zum Herunterladen, darunter Waffen, Lackierungen für den Regalia und Gegenstandsets.

Alle bisherigen Inhalte des Season Pass, inklusive: EPISODE GLADIOLUS, EPISODE PROMPTO, EPISODE IGNIS und MEHRSPIELER-ERWEITERUNG: GEFÄHRTEN.

Spieler können sich die „Kosmogonie“-Geschichten, die in aller Welt in Final Fantasy XV verstreut sind, erneut ansehen. Zusätzliche lokale Mythen und Legenden werden ebenfalls an verschiedenen, neuen Orten untergebracht. Durch diese kann der Spieler mehr über die Welt erfahren.

Eine Mission, mit der Spieler den Offroad-tauglichen Regalia Typ-D erhalten können.

Welche Anforderungen euer PC für die Windows Version erfüllen muss, könnt ihr euch auf der offiziellen Website anschauen.