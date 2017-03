Kommende Indie-Spiele für Nintendo Switch

Nintendo zeigte am Nachmittag des 28. Februars in einer speziellen Nintendo Direct Ausgabe die kommenden Indie-Spiele für die Nintendo Switch. Darunter SteamWorld Dig 2, Runner 3 und Yooka-Laylee.

Das knapp 18 Minuten lange Nindies Showcase zeigte einige Indie-Titel die im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch kommen werden. Angekündigt wurden folgende Titel:

* SteamWorld Dig 2: Der erste Teil wurde bereits von vielen geliebt. Ein zweiter Teil wurde nun für die Nintendo Switch angekündigt.

* The Escapist 2: Brecht gemeinsam oder zusammen mit bis zu vier Spielern aus dem Gefängnis aus. Dabei können die Spieler nach belieben ein und aussteigen.

* GoNNER: Das rogue-like Jump ‚N‘ Run bringt endlich einmal Sinn ins Sterben. Jeder Tod bringt Hauptcharakter Ikk nämlich neue Fähigkeiten. Die Konsolenversion wird zunächst auf Switch released und kommt mit zusätzlichen Inhalten.

* Yooka-Laylee: Als spiritueller Nachfolger von Banjo-Kazooie wir Yooka-Laylee auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Das 3D-Jump ‚N‘ Run kommt mit einem Multiplayer-Modus. Ein genaues Datum wurde nicht bekannt gegeben. „Demnächst“ lässt auf eine Veröffentlichung im Frühjahr hoffen.

* Overcooked Special Edition: Das rasante Küchen-Koop-Spiel hat bereits auf der PS4 Laune bereitet. Die Special Edition kommt im Laufe des Jahres und enhält das Hauptspiel und alle DLCs (mehr Infos in unserem Review). Overcook wir übrigens auch HD-Rumble unterstützen.

* Dandara: Das 2D Action Game erscheint im Laufe des Jahres und wird HD-Rumble unterstützen. Hauptcharakter Dandara muss die Ordnung der Welt wieder herstellen und reist dabei definitiv durch visuelles Chaos.

* Kingdom: Two Crowns: Im Stil der alten Sierra-Games erscheint Kingdom dieses Jahr für Switch. Als Herrscher eines Königreichs muss man Ressourcen verwalten und das Königreich aufbauen und zum Sieg gegen die Feinde führen.

* WarGroove: Wer sich schon seit langem ein neues Advance Wars wünscht, sollte einen Blick auf WarGroove legen. In dem rundenbasierten Strategie-Spiel kann man nicht nur eigene Schlachtfelder bauen, sondern auch lokal und online gegen andere Spieler in die Schlacht ziehen.

* Runner 3: Die Bit Trip Serie geht in die nächste Runde. Der beliebte Side-Scrolling-Platformer für Perfektionisten kommt im Herbst exklusiv auf die Nintendo Switch.

* Mr. Stealthy: Stealth bekommt ein neues Gameplay wenn man versucht mittels Teleportation in das sicherste Gebäude der Welt einzubrechen. Zwischen perfekt ausgeführten Moves und Action ist dieses Top-Down Spiel angesiedelt und erscheint bereits im April. Auch hier wird HD-Rumble unterstützt.

* TumbleSeed: Einen kleinen Samen durch unbamherzige Welten balancieren. Dafür braucht man zwei Sticks und eine Menge Geschick. Die über 30 Upgrades werden dieses Frühjahr für Abwechslung sorgen.

* Blaster Master Zero: Gun & Run beschreibt Games wie Mega Man und Azur Striker Gunvolt. In Blaster Master Zero wird nicht nur in der Sidescroll-Perspektive gekämpft, sondern auch Top-Down. Bereits am 9. März ist es soweit. Zusätzlich zur Nintendo Switch-Version wird es auch auf dem Nintendo 3DS veröffentlicht.

* Pocket Rumble: Wie ein klassisches 2D-Beat ‚em Up kommt Pocket Rumble auf die Nintendo Switch. Man kann alleine Spielen oder einfach einen JoyCon-Controller an einen Mitspieler weitergeben. Für die Pros wird es auch Ranked-Matches geben.

* Flipping Death: Von den Machern von Stick it to the Man kommt nun ein neues Abenteuer. Als frisch verstorbene Penny „flippt“ man zwischen der Welt der Toten und der Lebenden hin und her und löst die Probleme der Geister-Kollegen oder Kleinstadtbewohner. Guter Humor ist vorprogrammiert.

* Graceful Explosion Machine: Im April erscheint der Sidescroll-Arcade-Shooter und verspricht dank HD-Rumble jede Explosion zu spüren.

* Shakedown Hawaii: Retro City Rampage war gestern. Das neue 16-Bit GTA heißt: Shakedown Hawaii. Und das bereits im April.

* Stardew Valley: Stardew Valley ist für viele das neue und bessere Harvest Moon. Das besondere an der Switch-Version: Man wird hier erstmals gemeinsam den Multiplayer Modus spielen können.

Das vollständige Video könnt ihr euch hier ansehen: