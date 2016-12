Kostenfreies DLC für Stellaris

Na, von Stellaris noch nicht genug? Nein? Wir auch noch nicht. Umso erfreulicher, dass Paradox bekannt gibt, dass die kostenlose Erweiterung Horizon Signal ab sofort kostenfrei erhältlich ist.

Besitzer des Basisspiels erhalten das DLC automatisch. Die Erweiterung fügt dem Strategiespiel einen neuen Handlungsstrang hinzu und bringt dadurch mehr Spannung und Spaß in das Spiel. Was dieses mysteriöse Signal aus dem fernen All wohl für uns bereit hält? Wer sind die Fremden und was wollen sie?

Die Handlung des DLC stammt aus der einfallsreichen Feder des Autoren Alexis Kennedy. Der Brite ist als Mitgründer von Failbetter Games bekannt und bewies bereits bei Sunless Sea und Fallen London sein Talent.