L.A.-Noire: offizieller Trailer erschienen

In weniger als einer Woche erscheint L.A. Noire für Nintendo Switch. Schaut es euch im neuen offiziellen Trailer in Aktion an.

Mitten im Nachkriegs-Boom der Goldenen Ära Hollywoods begibt sich der frischgebackene Officer Cole Phelps auf eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit in einer Stadt, in der jeder etwas zu verbergen hat. Untersucht mit L.A. Noire für Nintendo Switch zuhause oder unterwegs Verbrechen auf der dunklen Seite des Hollywoods der 40er Jahre – mit kontextabhängiger Touch-Steuerung für die Detektivarbeit unterwegs, einem Joy-Con-Modus mit Bewegungssteuerung, HD-Vibration und neuen Breitbild- und Schulterkameraperspektiven.

L.A. Noire für Nintendo Switch beinhaltet das komplette ursprüngliche Spiel inklusive aller zusätzlichen herunterladbaren Inhalte und ist ab 14. November sowohl im Handel als auch digital im Nintendo eShop erhältlich.