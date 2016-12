Landwirtschafts-Simulator 17 auf PS4 Pro erschienen

Einen Monat nach Release vom Landwirtschafts-Simulator 17 für PS4, Xbox One und PC, schafft es das Spiel nun auf die PS4 Pro.

Ihr habt das Spiel schon und besitzt eine PS4 Pro? Perfekt! Einfach das kostenlose Update ziehen und die bessere Grafik genießen. Bei Spielstart einfach entscheiden, ob ihr mit Ultra HD (4K-Auflösung), HD (1080p bei 60fps) mit verbesserter Sichtweite oder Quad HD (1440p bei 60fps) spielen wollt, oder eben nicht. Dank verbesserter Schatten bei erhöhter Sichtweite gewinnt die Grafik zudem deutlich an Klarheit.

Zusätzlich zur neuen Kompatibilität bietet das Update allen Spielern – gleich, ob sie den Landwirtschafts-Simulator 17 auf PlayStation® 4 oder PC (in Kürze auch auf Xbox One) spielen – zahlreiche von ihnen gewünschte Verbesserungen. Und PS4 Plus Besitzer erhalten ab sofort den Massey-Ferguson Black Duals-Traktor kostenlos.

Also, werft die Motoren an und ab auf den Acker!