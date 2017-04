Lang lebe der 3DS! – Neue Spiele angekündigt

Mit dem Release der Nintendo Switch kam bei vielen die Befürchtung auf, der 3DS hätte ausgedient. Nintendo zeigt in seiner neusten Nintendo Direct Ausgabe, dass das aber nicht der Fall ist. Es wurden für die kommenden Monate einige neue Titel angekündigt. Darunter Hey! Pikmin, Monster Hunter Stories und Ever Oasis.

Die Nintendo Direct Ausgabe vom 13.4 lässt den Nintendo 3DS noch einmal aufblühen. Besonders das Sommerloch wird dieses Jahr durch zahlreiche Nintendo-Titel gefüllt. Wir stellen euch nun kurz alle angekündigten Spiele vor.

Bereits erhältlich: Yo-Kai Watch 2

Bereits am 7. April erschien Yo-Kai Watch 2. Das RPG in dem man Geister fängt und trainiert hat ein paar kostenlose DLCs für euch parat. Geht ihr bis zum 2. Juni in die Postfiliale Schäfer bekommt ihr ein Yo-kaimat-Set welches eine Spezialmünze, eine Fünf-Sterne-Münze und acht farbige Münzen enthält. Danach könnt ihr jede Woche eine weitere Münze abholen. Neu ist auch die Glitzermünze die ihr mit dem Aktionscode 6L1TZ1 bekommt. Mit dieser Münze könnt ihr einen seltenen Yokai freischalten. Mehr Infos zu Yo-Kai Watch 2 in unserem Newsbeitrag.

Ab sofort erhältlich: Team Kirby Clash Deluxe

Das Smash Bros. für Kirby-Fans geht in die nächste Runde. In Team Kirby Clash Deluxe kämpft ihr gemeinsam mit anderen gegen Endgegner. Das Spiel ist sofort nach der Nintendo Direct Ausgabe erhältlich. Es handelt sich um ein Free-To-Start Spiel. Ihr könnt es also kostenlos Downloaden. Macht euch aber darauf gefasst, dass manche Inhalte freigekauft werden müssen.

19. Mai – Fire Emblem Echoes: Shadow of Valencia

Fire Emblem Echoes erscheint schon in wenigen Wochen. Die Nintendo Direct kündigte für das Strategie-Spiel nun DLCs an. Einige davon werden kostenlos sein, andere Kostenpflichtig. Wer gerne alle Inhalte haben möchte, kann auch auf den Season-Pass zurückgreifen. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr in unserem Newsbeitrag.

23. Juni: Ever Oasis

Ever Oasis wurde von Koichi Ishii, dem Schöpfer der Mana-Serie ins Leben gerufen. In dem 3D-Action-Spiel verteidigt ihr die letzte Oase der Welt. Zeitgleich freundet ihr euch mit dem Wassergeist Esna an und versucht die Oase weiter auszubauen. Ever Oasis dreht sich um Freundschaft und Güte.

23. Juni: RPG Maker Fes

RPG Maker Fes ist ein Spiel für all jene, die sich gerne eigene Geschichten ausdenken. Mit dem Tool könnt ihr eigene Maps erstellen, Geschichten schreiben und all das dann mit euren Freunden teilen. Dabei sind auch einige Sprites der bekannten Disgea-Serie vorhanden. Wer weniger kreativ ist, kann die Spiele anderer auch einfach nur Spielen. Mit dem gratis RPG Maker Player kann man die Kreationen anderer auch spielen, ohne das Hauptspiel zu besitzen.

28. Juli: Dr. Kawashimas Diabolisches Gehirnjogging

„Können Sie konzentriert bleiben?“ Oft angekündigt, aber auch oft für tot geglaubt: Dr. Kawashimas Diabolisches Gehirnjogging. Der Titel bekommt nun endlich doch einen Veröffentlichungstermin für Europa. Am 28. Juli ist es soweit. Da kann man wieder sein Gehirn anstrengen und sich mit täglichen Aufgaben geistig fit halten.

28. Juli: Hey! Pikmin

Zum ersten mal geht die Pikmin-Serie in die 2D-Ansicht. Das Action-Puzzle-Game bringt euch wieder auf fremde Planeten auf denen ihr mit der Hilfe verschiedner Pikmin nicht nur Monster besiegen müsst, sondern auch Gegenstände finden und zurück zum Raumschiff bringen werdet. Zeitgleich erscheint ein neuer Pikmin-Amiibo. Die genaue Funktion des Amiibos wird noch von Nintendo verraten. Einen Blick auf den Amiibo könnt ihr in unserem Amiibo-Beitrag werfen.

Sommer: Kirbys Blowout Blast

In Blowout Blast könnt ihr euch durch verschiedene 3D-Challenges kämpfen. Dabei saugt ihr Gegner ein, sammelt Münzen und schießt Bösewichte ab. Je mehr Gegner ihr einsaugt, desto größer wird eure Feuerkraft. In den einzelnen Challenges könnt ihr Medaillen sammeln und so euren Rang verbessern. Das Spiel kommt im Sommer als e-shop Download.

1. September: Culdcept Revolt

In Japan bereits bekannt und beliebt, macht sich Culdcept Revolt nun auch auf in den Westen. Zum ersten mal dürfen wir Europäer das Strategie-Spiel ausprobieren. Die Mischung aus Brett- und Kartenspiel lässt eure Monster und Verbündeten auf dem Spielbrett gegen andere antreten. Das ganze erinnert an Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, welches seinerzeit für den Gameboy Advance erschien.

Herbst: Monster Hunter Stories

Monster Hunter-Fans können sich auf ein neues Erlebnis vorbereiten. Diesmal taucht die Welt von Monster Hunter ins Rollenspiel-Genre ein. Ihr selbst werdet zu sogenannten Ridern, die Monster zähmen und dann auf ihnen reiten, schwimmen und fliegen können. Ihr könnt auch Monstereier ausbrüten. Zusammen mit bis zu fünf Monstern schlagt ihr euch dann in rundenbasierten Kämpfen. Bisher ist noch kein Release-Datum festgelegt. Monster Hunter Stories soll aber im Herbst erscheinen.

Winter: Ein Kirby-Multiplayer-Titel

Viel hat Nintendo nicht verraten. Nur eines wissen wir: Im Winter wird es einen neuen Kirby-Mulitplayer-Titel geben.

Im Laufe des Jahres: Miitopia

Kennt ihr noch Tomodachi Life in dem eure Miis ein normales Leben auf der Insel führen? In Miitopia schickt ihr eure Miis nun ins Abenteuer. Der finstere Lord stiehlt die Gesichter der Bewohner von Miitopia. Eure Miis übernehmen die Rolle edler Helden, Weißmagier, Katzen und Elfen. Dabei könnt ihr eure Miis gleich aus Tomodachi Life übertragen. Miitopia erscheint im Laufe des Jahres.