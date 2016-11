Lantern – Fernöstliche Welten in Farbe tauchen

Eine einsame Laterne durch fernöstliche Regionen steuern und die Welt zum Leben erwecken. Das Spielprinzip könnte einigen bekannt vorkommen…

Wie eine Mischung aus Flower und Okami präsentiert sich Lantern. Man steuert den Wind und bläßt statt einem Blütenblatt eine Laterne durch die Luft. Dabei erweckt man rings um sich herum die Welt zum Leben. Nicht nur die Farbe kehr in eine triste Welt zurück, sondern auch das Leben in Tieren. Windmühlen werden in Gang gesetzt und Lichter erleuchtet. In einer fernöstlichen Welt wird alles wieder Bunt. Wie es zu so einer grauen Welt kam, erzählt eine alte Geschichte: Es war einmal eine traurige Prinzessin. Sie fühle sich so unglücklich und ungeliebt, dass die Welt um sie herum grau und trist wurde. Doch eines Tages wurde eine kleine Laterne in einem kleinen Dorf angezündet. Von dort an änderte sich alles.

In Lantern kann man die ruhigen asiatischen Klänge auf sich wirken lassen und mit dem Wind durch vier verschiedene Welten ziehen. Etwas ganz besonderes sind die großen Laternen-Festivals, die die kleinen Städte und verschneiten Bergtempel in magisches Licht tauchen. Lantern ist ab dem 15. November auf Steam erhätlich. Zusätzlich, zum normalen Spielfeeling kann man dank Oculus Rift und HTC Vive-Unterstützung auch in die virtuelle Realität eintauchen.