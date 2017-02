Launch-Trailer zu Berserk and the Band of the Hawk veröffentlicht

Demnächst wird Berserk and the Band of the Hawk für die PS4 veröffentlicht! Um die Fans in blutige Stimmung zu bringen, gibt es ab sofort den offiziellen Launch-Trailer zu bewundern. Alle Infos und den Trailer, findet ihr hier.

Basierend auf der bekannten Manga- und Anime-Reihe von Kentarou Miura erleben wir die gnadenlose Geschichte von Guts, Casca und Griffith in Berserk and the Band of the Hawk. Unzählige Feinde, menschlich und dämonisch, stellen sich euch mit Waffen, Klauen und Magie entgegen.

Im bekannten Spielprinzip „Einer-gegen-1000“ der Warriors-Reihe kämpft ihr euch mit den Verschiedenen Charakteren durch schier endlose Gegnerwellen. Dabei sind die unterschiedlichen Spielstile der Charaktere spürbar: während Guts mit seinem riesigen Drachentöter-Schwert die Gegner dezimiert, nutzt Griffiths seine Femto-Form für schnelle Angriffe. Der Charakter Zodd hingegen zermalmt die Gegner mit seiner Apostel-Form.

Das Spiel ermöglicht euch zahlreiche Attacken, Magie und Verwandlungen, alle direkt aus der Welt von Berserk.

Für besonders kampflustige Gesellen gibt es den Endless-Eclipse-Spielmodus. Während ihr endlose Gegnerhorden bekämpft, müsst ihr verschiedene Missionen erfüllen, um euren Besuch in diesem finsteren Reich zu überleben. Sowohl die Gegner, als auch die Missionen werden stetig schwerer, doch winkt euch für die bestandende Herausforderung bessere Ausrüstung für das Hauptspiel.

Berserk and the Band of the Hawk erscheint am 24. Februar 2017 für die PS4, sowie als digitaler Download für die PS Vita und den PC.