Launch-Trailer zu The Walking Dead – A New Frontier veröffentlicht

Telltale veröffentlicht heute den Launch-Trailer zur nächsten Staffel von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier. Alle Infos zu den Episoden und den Trailer, findet ihr hier.

The Walking Dead kehren mit der nächsten Staffel zurück!. Am 20. Dezember erscheinen die ersten zwei Episoden für The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier.

Im Staffelauftakt erfaren wir in Episode One: ‚Ties That Bind‘ Part I und Episode Two: ‚Ties That Bind‘ Part II mehr über die Situation von Newcomer Javier, seiner Familie und dem Mädchen Clementine. Einige vertraute Gesichter aus dem The Walking Dead-Universum finden sich ebenfalls, darunter Jesus.

Die ersten zwei der fünf Episoden werden weltweit digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One sowie PS4 erhältlich sein. Ebenfalls werden die Episoden am gleichen Tag für kompatible iOS-Geräte via App Store und Android-Geräte via Google Play verfügbar sein.

Anfang Februar 2017 wird die Serie auch als Season Pass Disc für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Die Disc wird die ersten beiden Episoden der dritten Staffel enthalten und gibt Zugang zu den nachfolgenden Episoden, die als Update dem Spiel hinzugefügt werden.

Die ersten zwei Episoden für The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier erscheinen am 20. Dezember 2017.