Lego Dimensions – Fünf neue Erweiterungspacks verfügbar

Lego Dimensions kriegt neuen Content! Gleich fünf neue Erweiterungspacks lassen euch mit Figuren aus Teen Titans, Beetlejuice und den Powerpuff Girls die Welten erkunden!

In Lego Dimensions erforscht ihr mit Figuren aus vielen verschiedenen Universen die bunte Spielwelt. Jede Figur hat neue Fähigkeiten und lässt euch andere Gebiete in den Spielwetlten erforschen, neue Inhalte freischalten und sie miteinander kombinieren. Das Multiversum bekommt nun mit fünf Erweiterungspacks ordentlich Zuwachs.

Mit dem Teen Titans Go! Team-Paket bekommt ihr nicht nur eine exklusive Bonus Episode, sondern könnt euch mit den Lego Minifiguren von Raven und Beast Boy austoben. Das Paket verwandelt ebenfalls Cyborg aus dem DC Comics Spaß-Paket und Robin aus dem The Lego Batman Movie Story-Paket in ihre Teen Titans Go!-Variante in der entsprechenden Abenteuerwelt. Das Paket enthält auch das 3-in-1 T-Car, das zum Fork Lift und dem T-Plane umgebaut werden kann. Spieler können das Buch von Azarath in Raven Wings und die Giant Hand verwandeln, um in die Lüfte zu steigen und sich durch die Erde zu graben.

Das Teen Titans Go! Spaß-Paket enthält ebenfalls die zusätzliche Episode und eine Starfire LEGO Minifigur, welche mächtige Energiestöße abfeuern könnt und mit LEGO Regenbogensteinen schnell Lebensenergie wiederherstellen kann. Daneben könnt ihr den 3-in-1 Titan Robot bauen und ihn dann in die T-Rocket oder Robot Retriever umbauen, um es in eurem Abenteuer ordentlich krachen zu lassen. Raven, Beast Boy und Starfire ermöglichen alle jeweils Zugang zur Abenteuerwelt von Teen Titans Go! In Jump City starten Spieler Missionen und erkunden Orte wie den Titans-Turm oder dem Wacka Doodles Vergnügungspark.

Als nächstes steht das The Powerpuff Girls Team-Paket auf dem Programm, mit dem ihr Townsville in Lego Dimensions zum Leben erwecken könnt. Das Paket enthält die Lego Minifiguren der Schwestern Blossom und Bubbles. Mit ihren Superkräfte, wie die Wärmesicht von Blossom und den Regenbogenstrahl von Bubbles, bekämpft ihr Verbrecher. Mehr Spezialfähigkeiten gibt es, indem der 3-in-1 Octi zu Super Skunk oder Sonic Squid umgebaut wird oder das PPG Smartphone zur PGG Hotline und dem Powerpuff Mag-Net umgebaut wird.

Das The Powerpuff Girls Spaß-Paket enthält eine Lego Minifigur der driten Schwester Buttercup. Sie bekämpft Schurken mit ihrem Energieschild und Flugfähigkeit. Der 3-in-1 Mega Blast Bot kann dabei zur Ka Pow Cannon und der Slammin’ Guitar umgebaut werden, um mit extralauten Kampffähigkeiten zu rocken.

Blossom, Bubbles und Buttercup ermöglichen alle jeweils Zugang zur Abenteuerwelt von The Powerpuff Girls, wo Spieler Umgebungen wie die Pokey-Oaks-Grundschule, das Regenbogenland und Professor Utoniums Labor freischalten könnt. Für richtige Action könnt ihr die Kampfarena besuchen.

Das Beetlejuice Spaß-Paket enthält die Lego Minifigur von Beetlejuice, welcher mit seinen übernatürlichen Kräften die Lebenden durch Gedankenkontrolle, Telekinese und dem Stachelangriff vertreibt. Zusätzlich könnt ihr mit dem Saturns Sandworm auf Spritzfahrt gehen und ihn in das Haunted Vacuum und die Spooky Spider umbauen, um noch mehr Kräfte zu erlangen. Beetlejuice schaltet die exklusive Abenteuerwelt und Kampfarena frei.

Die Erweiterungspacks für Lego Dimensions sind ab sofort erhältlich.