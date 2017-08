Life is Strange: Before the Storm – Neuer Trailer und Details zum Gameplay

Von der Gamescom 2017 nehmen wir einen neuen Trailer und Details zum Gameplay von Life is Strange: Before the Storm mit. Dabei schlägt sich Chloe mit ganz eigenen Mitteln durch das Spiel.

Drei jahre vor der Rückkehr von Max Caulfield nach Aracdia Bay, hat ihre Freundin Chloe Price ihre eigenen Abenteuer erlebt. Auf der Gamescom 2017 haben wir die Räubertochter in Aktion erlebt und konnten neue Feature des Spiels erleben.

In Before The Storm erleben wir, wie Chloe ihre Freundschaft zu Rachel Amber knüpft und mit dem Verlust ihres Vaters umgeht. Rachel selbst hat auch knackige Probleme mit ihrer Familie, sodass die beiden Damen sich gegenseitig in der neugewonnen Freundschaft unterstützen. Auch in Before the Storm stehen eure Entscheidungen im Mittelpunkt und beeinflussen nicht nur Dialoge, sondern auch zukünftige Ereignisse. Die übernatürlichen Zeitreisen bleiben diesmal aus, stattdessen gibt es das Backtalk-System.

Steht Chloe mal vor einem Hinderniss, kann sie sich entscheiden mit einem Wortgefecht ihren Willen durchzusetzen. Diese Entscheidung ist mal optional, mal verpflichtend und je nachdem, ob ihr sie annehmt, scheitert oder gewinnt beeinflusst die Entscheidung auf unterschiedliche Weise den restlichen Spielverlauf. Indem ihr auf die Aussagen eures Gegenübers achtet und oft genug mit der passenden Antwort kontert, gewinnt ihr einen Backtalk. Dabei eröffnen sich euch neue Optionen, wenn ihr zuvor die richtigen Informationen gesammelt und die Gegend ausgiebig erkundet habt.

Haben wir beispielsweise das Motorrad vor dem Club begutachtet, können wir den Türsteher darauf ansprechen bei derm Überzeugungsversuch, Chloe reinzulassen. Im Club selber können wir uns entscheiden nach einem „Unfall“ ein T-Shirt und Bargeld zu stehlen. Mit dem Geld könnten wir wiederum Marihuana kaufen. Aber aufgepasst! Kauft ihr den grünen Entspanner kann euch der Schuldirektor am nächsten Tag darauf ansprechen und Probleme bereiten. Doch falls ihr zuvor mit dem Hausmeister redet und von einem Gegenmittel gegen den lästigen Geruch erfahrt, seid ihr aus dem Schneider.

Ebenfalls könnt ihr neue Dialoge entdecken wenn ihr spezifische Klamotten anzieht. Je nach Outfit eröffnen sich euch neue Möglichkeiten ein Gespräch zu führen. Welche Klamotten euch dabei zur Verfügung stehen, hängt ebenfalls von euren vorausgegangen Entscheidungen ab. Die Verküpfung von kurz- und langfristigen narrativen Folgen sind der Kern des Spiels.

Die erste von drei Episoden „Awake“ von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August für die Xbox One, PS 4 und den PC.