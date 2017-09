Lightfield – Rennspiel erscheint am 26. September für PS4 und Xbox One

Das Wiener Studio Lost in the Garden hat angekündigt, dass das futurische Rennspiel Lightfield am 26. September für PS4 und Xbox One für knapp 20€ erscheinen wird.

Lightfield ist ein hyper-futuristisches Rennspiel mit einem Hauch Parkour. Spieler können jegliche Oberflächen wie Wände, Tunnel oder Sci-Fi-Gebäude als Fahrbahn nutzen und sich so eine eigene Ideallinie zusammenstückeln.

Neben drei Modi (Rennen, Zeitfahren, Entdecker) ist Lightfield auch im Online- oder Splitscreen-Mehrspieler-Modus spielbar und setzt mit farbenfroher Ästhetik, abstraktem Leveldesign und elektronischer Musik des Wiener Künstlers Zanshin den passenden Ton.