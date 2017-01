Little Nightmares – Release Termin, Vorbesteller-Boni und mehr!

Bandai Namco Entertainment Europe und Tarsier Studios gaben mit Freude bekannt, dass Little Nightmares am 28. April im digitalen und physischen Format für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

In Little Nightmares begleitet man Six, die mit nichts als einem Feuerzeug und ihrem Verstand im Schlund gefangen ist. Um zurück in die Außenwelt zu finden, muss sie erst das Licht in der Finsternis finden und über sich hinauswachsen. Dabei muss sie den wachsamen Blicken der monströsen Bewohner entgehen. Um vorwärts zu kommen, muss man sowohl Geschick und Verstand nutzen, um Rätsel zu entschlüsseln und seine Gegner zu überlisten.

Six muss sich vor Gefahren hüten, um sie herum schleichen und in Richtung ihrer Freiheit klettern. Dabei stehen ihr furchterregende Monster wie der Hausmeister, der als neuer Charakter im Trailer „Die neun Tode von Six“ enthüllt wurde, im Weg.

Vorbestellt werden kann das Spiel ab sofort für alle Plattformen; digital für PlayStation 4, Xbox One oder via Steam für PC. Vorbestellungen für die Six-Edition werden – solange der Vorrat reicht – bei teilnehmenden Einzelhändlern entgegen genommen.

Die Six-Edition ist vor allem für Sammler interessant, da sie neben einer 10cm hohen Figur auch den originalen, von Tobias Lilja von Tarsier Studios komponierten Soundtrack sowie ein exklusives Poster im A3-Format und ein Sticker-Board beinhaltet.