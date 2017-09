Logitechs neue Hardware auf der Gamescom 2017

Logitech will für wireless Tastaturen und Mäuse neue Maßstäbe setzen! Wir konnten uns die Prachtexemplare genauer anschauen und waren von der versprochenen Leistung und Lebensdauer beeidruckt.

Funkmäuse und Tastaturen haben einen gemischten Ruf. Sie sind zwar praktisch, um auch mal faul von der couch seinen Rechnern oder Konsole zu bedienen doch mussten sie immer zwischen Leistung und Effizienz entscheiden. Logitech will mit ihrer neuen Technologie nun beides verbinden und stellt ihren HERO-Sensor vor.

Logitech G603 LIGHTSPEED Wireless Gaming-Maus

Die Logitech G603 LIGHTSPEED Wireless Gaming-Maus verwendet den neuen HERO-Sensor und die kabellose LIGHTSPEED-Technologie. HERO steht für High Efficiency Rated Optical-Sensor und bietet eine Präzision bis zu 12.000 DPI, ohne Beschleunigung oder Glättung. Die Batterieleistung ist im Vergleich zu vorherigen Sensoren zehn Mal so hoch ist. Über 500 Stunden Spielspaß bei maximaler Performance sollen möglich sein.

„Unsere innovativen LIGHTSPEED- und POWERPLAY-Technologien haben den Traum einer bedingungslosen, kabellosen Performance wahr werden lassen“, sagt Ujesh Desai. Mit einer Genauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit die selbst aktuelle Kabelmäuse an die Wand klatscht, könnt ihr problemlos zwischen einem Performance- und Batteriemodus wechseln. Ferner könnt ihr eine oder zwei Batterien in die Maus einsetzen, um das Gewicht und Handling an eure Bedürfnisse anzupassen.

Die Logitech G613 Tastatur

Die neue, kabellose Tastatur Logitech G613 bietet die LIGHTSPEED-Technologie mit einer Signalrate von 1 Millisekunde an und ist vor allem für Streamer interessant. Neben einer fantastischen Haptik, programmierbaren Tasten und einer langen Batterielaufdauer, kann die Tastatur via Knopfdruck zwischen Funk- und Bluetooth-Verbindung wechseln, damit man spielend leicht an zwei Computern arbeiten kann. Mit zwei AA-Batterien arbeitet sie bis zu 18 Monate, kommt mit sechs programmierbaren G-Keys. Bei einer Anschlagdistanz von 1,5mm und Auslösungskraft von 45g ist sie bis zu 25 Prozent schneller führende Mittbewerber.

Die Webcam Brio 4k Stream Edition

Ebenfalls an Bord ist die Webcam Brio 4k Stream Edition. Die Kamera soll Livestreams von Gaming- und Streamingsessions in hochauflösenden 4k und HDR ermöglichen. Die Webcam passt sich automatisch an veränderte Lichtverhältnisse an, zum Beispiel bei Dämmerlicht oder direkter Sonneneinstrahlung, und liefert Full-HD-Qualität auch beim Zoomen. Bei der Gesichtserkennung erfasst die Webcam selbst kleine Details und produziert realistische HD-Videos in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde .

„Streaming hat sich zu einem sozialen Phänomen entwickelt. Mittlerweile sind Gamer doppelt so lang damit beschäftigt, Spiele zu verfolgen als selbst zu spielen. Live-Streams auf Twitch, Youtube und Mixer ersetzen den Fernseher, und eine ganze Generation trifft sich dort. Mit Brioin der 4K Stream Edition optimieren wir unsere bekannte Brio Webcam. Die neue Webcam hat alles an Bord, was sich ein professioneller Streamer wünscht, um perfekt mit dem Publikum zu interagieren: Alle Details werden live in 4K erfasst und das Streamen erfolgt im Bildfrequenz-Prioritätsmodus in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und konstanter Bildfrequenz. Zudem ist XSplit Broadcaster für die Übertragung von Videos auf Streaming-Plattformen in die Brio 4K Stream Edition integriert.”, so Guillaume Bourelly, Senior Portfolio und Product Manager für Webcams bei Logitech.

Die Webcam nutzt den sogenannten Bildfrequenz-Prioritätsmodus. Zeitabstände oder Verzögerungen werden damit bei Aufnahmen und Wiedergaben in Zeitlupe verhindert. Obendrauf kommt die Kamera mit ChromaCam, einer AI-App von Personify, mit der Hintergründe neutralisiert werden können. Soll der Hintergrund verschwommen, komplett entfernt oder neu platziert werden, ist das nun kinderleicht. Ferner lässt sich das Sichtfeld anpassen, damit die Streamer immer im Rampenlicht stehen.

In Zusammenarbeit mit SplitmediaLabs wurde an einer Streaming-Lösung für 4K-Kompatibilität und hoher Bildfrequenz entwickelt. Die Brio 4K enthält zusätzlich eine 12-monatige Premium Xsplit-Lizenz inklusive entsprechender Apps. Auch OBS unterstützt die neue Webcam.

Die Logitech G603 Lightspeed Wireless Gaming-Maus und die Logitech G613 Lightspeed Wireless Mechanical Gaming-Tastatur sind ab sofort für 79,99€ und 149,00€ erhältlich. Die Logitech Brio 4K Stream Edition ist ebenfalls ab sofort für 249,00€ erhältlich.