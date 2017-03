Mafia III: Demo und erstes DLC vefügbar

2K Games und Hangar 13 hat eine Demo-Version von Mafia 3 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Weiters ist das Erste von insgesamt drei geplanten DLCs mit dem Titel „Schneller, Baby!“ verfügbar.

2K Games und Hangar 13 hat eine Demo-Version von Mafia 3 für PlayStation 4 (ca. 27 GB) und Xbox One (ca. 25 GB) veröffentlicht. Die PC-Demo mit insgesamt 24 GB via Steam ist zurzeit noch nicht verfügbar. In der Demo könnt ihr den ersten Akt (Bankraub inklusive) spielen. Den Spielstand der Demoversion könnt ihr selbstverständlich in die Vollversion übernehmen. Weiters ist das Erste von insgesamt drei geplanten DLCs mit dem Titel „Schneller, Baby!“ verfügbar.