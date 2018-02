Manticore: Galaxy on Fire kommt für die Switch

Die Switch bekommt Sci-Fi Futter. Deep Silver hat eine Umsetzung von Manticore: Galaxy on Fire für Nintendos aktuelle Konsole angekündigt.

Manticore – Galaxy on Fire spielt im Neox-Sector einer weit entfernten Galaxie, wo die Spieler als Pilot auf einem Transporter für Söldner, der Manticore, angeheuert haben. Die Crew der Manticore ermittelt in einer intergalaktischen Verschwörung hinter einem kataklastischen Ereignis, das auch als „Die Erschütterung“ bezeichnet wird und für das ungeheure Leid im Sektor verantwortlich gemacht wird. Um das Schicksal der Galaxie in der Balance zu halten und die Schuldigen zu Strecke zu bringen, stellen sich die Spieler bösartigen Space-Piraten, rivalisierenden Söldner-Gruppen und halsabschneiderischen Minen-Gesellschaften. Im Verlauf der story-basierten Kampagne fliegen die Spieler in viele verschiedene Raumschiffe, stellen sich tödlichen Feinden und erleben Kämpfe gegen mehr als 30 Boss-Gegner.

Das soll es bieten:

8+ Stunden story-basierte Kampagne mit intensivem Sci-Fi-Action-Gameplay

2+ Stunden erzählte Geschichte in Englisch und Japanisch

60FPS Framerate in allen Spiel-Modi: Handheld, Tabletop und TV

Ein Universum mit mehr als 35 einzigartigen Orten

Vollständige Unterstützung des Joy-Con & Switch Pro Controllers – mit HD Rumble-Effekte

Manticore: Galaxy on Fire erscheint am 23. März 2018 für Nintendo Switch.